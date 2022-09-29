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Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake: интересный мелкосерийный проект от бельгийцев

Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake: интересный мелкосерийный проект от бельгийцев

Автор:
29 сентября 2022 09:29
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls Royce   Shooting Brake   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   универсал   
730
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Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake построен в 2020 году на основе донора Wraith 2015 года. Владелец обратился в студию Niels van Roij Design, чтобы создать то, что планировалось стать первым из семи автомобилей. Тем не менее, этот экземпляр так остался уникальным творением.
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Источник:

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Метки: Rolls Royce   Shooting Brake   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   универсал   
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3  комментария
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10k
kaboza 2 часа назад
низачот, за такое бабло в багажнике должны быть пару ружей и ящик игристого с бокалами из серебра
альтернатива
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595
Nik-kolla 9 минут назад
Катафалк
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3k
vasilykopkov Час назад
Роллс-Ройс хетчбэк - это гениально!!!
Не удивительно, что заказчиков не нашлось...
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