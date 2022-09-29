Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake: интересный мелкосерийный проект от бельгийцев

Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake построен в 2020 году на основе донора Wraith 2015 года. Владелец обратился в студию Niels van Roij Design, чтобы создать то, что планировалось стать первым из семи автомобилей. Тем не менее, этот экземпляр так остался уникальным творением.

0 Источник: Под "нож" пустили Rolls-Royce Wraith 2015 года. Для уменьшения веса длинную крышу сделали из карбона.

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0 Источник: В салоне потолок Infinity Starlight. Ателье утверждается, что это первый в мире небесный пейзаж из волоконно-оптических нитей; звезды исчезают к задней части, создавая впечатление бесконечного звездного неба.

0 Источник: Заказчик заплатил за эту переделку 300, 000 евро, без стоимости донора.



Планировалось сделать еще 7 таких, но что-то желающих больше не нашлось.

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