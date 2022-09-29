Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake: интересный мелкосерийный проект от бельгийцев

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Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake построен в 2020 году на основе донора Wraith 2015 года. Владелец обратился в студию Niels van Roij Design, чтобы создать то, что планировалось стать первым из семи автомобилей. Тем не менее, этот экземпляр так остался уникальным творением.
Это совместный проект двух известных фирм, студии Niels van Roij Design (Тесла универсал, 3-дверный Range Rover) и ателье Carat Duchatelet (бронированные автомобили).
Под "нож" пустили Rolls-Royce Wraith 2015 года. Для уменьшения веса длинную крышу сделали из карбона.
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В салоне потолок Infinity Starlight. Ателье утверждается, что это первый в мире небесный пейзаж из волоконно-оптических нитей; звезды исчезают к задней части, создавая впечатление бесконечного звездного неба.
Заказчик заплатил за эту переделку 300, 000 евро, без стоимости донора.
Планировалось сделать еще 7 таких, но что-то желающих больше не нашлось.
Планировалось сделать еще 7 таких, но что-то желающих больше не нашлось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не удивительно, что заказчиков не нашлось...