Танк для развлечений Ripsaw EV3-F4 доставит вас куда угодно и когда угодно

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Если Вы устали жить обычной жизнью и вам все надоело, Вам, возможно, стоит взглянуть на этого монстра. Этот танк доставит вас в любую точку земли!
На онлайн-аукционе Hemmings идут торги за необычное транспортное средство — Howe&Howe Ripsaw EV3-F4, которое создатели называют «персональным танком для развлечений». Четырёхместная гусеничная машина с 6,6-литровым дизельным V8 уже стоит 425 тысяч долларов (30,8 миллиона рублей).
Компания Howe&Howe известна своей военизированной техникой и транспортом специального назначения, но танк Ripsaw — машина сугубо гражданская, хоть и на гусеницах. Базируется он на трубчатом каркасе, гусеницы выполнены из особо прочного полиуретана, а заявленный дорожный просвет машины составляет 20 дюймов (508 миллиметров). Управление выведено на необычный штурвал.
В движение танк приводится дизельным двигателем Duramax, который развивает 810 л.с. и 2030 Нм крутящего момента. Несмотря на вес в 4,5 тонны, Ripsaw способен разогнаться до 60 миль в час (96 км/ч). Продавец уверяет, что такие показатели делают его быстрейшим представителем своего класса. Пробег машины не превышает 160 километров.
Четырёхместный салон оснащён креслами Recaro с кожаной отделкой и двумя 12-дюймовыми дисплеями Garmin. Один из них служит панелью приборов, на второй выводятся картинка с камер внешнего обзора и показания навигационной системы. Машина дополнительно снабжена светодиодными фарами, освещающими всё пространство вокруг, устройствами ночного видения и внутренней связи.
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автомобиль на гусеничном ходу же!
мне срочно надо..