Танк для развлечений Ripsaw EV3-F4 доставит вас куда угодно и когда угодно

В движение танк приводится дизельным двигателем Duramax, который развивает 810 л.с. и 2030 Нм крутящего момента. Несмотря на вес в 4,5 тонны, Ripsaw способен разогнаться до 60 миль в час (96 км/ч). Продавец уверяет, что такие показатели делают его быстрейшим представителем своего класса. Пробег машины не превышает 160 километров.