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Танк для развлечений Ripsaw EV3-F4 доставит вас куда угодно и когда угодно

Танк для развлечений Ripsaw EV3-F4 доставит вас куда угодно и когда угодно (11 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Rolls Royce   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   универсал   
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Если Вы устали жить обычной жизнью и вам все надоело, Вам, возможно, стоит взглянуть на этого монстра. Этот танк доставит вас в любую точку земли!

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Метки: Ford   Rolls Royce   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   универсал   
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6  комментариев
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739
Alex Час назад
Гусенечные вездеходы газ или мтлбу стоят в несколько раз дешевле и по настоящему являются танками) ими деревья сносить можно и заборы. А это недоразумение да еще и за 30 лямов
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3k
OLDer Полчаса назад
почему танк?
автомобиль на гусеничном ходу же!
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1k
Ловите наркомана! 43 минуты назад
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739
Alex Час назад
ВИТЯЗЬ ДТ-30П 19 миллионов. Целый домина на гусеницах
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3k
V2.Smirnov Час назад
Ерунда. Исследования давно показали, что пневматики низкого давления имеют лучшую проходимость, чем гусеницы. Собственно, у нас БТР-60 из этих исследований и вырос. А в мирной жизни делаются вот такие агрегаты:
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10k
котегRUS 2 часа назад
Где её можно купить ?
мне срочно надо..
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