Devrim — самый первый турецкий автомобиль

Деврим ("Революция") должен был дебютировать на праздновании Дня Республики 29 октября 1961 года. По этой причине в Анкару были отправлены два экземпляра, и во время перевозки поезда в них почти не было топлива, как того требовали законы о безопасности. Президент Гюрсель должен был приехать на торжество на черном экземпляре, но инженеры забыли его заправить. Президент проехал менее 100 метров и в машине закончилось топливо. Пришлось быстро пересаживаться на другой экземпляр и завершать торжественную поездку. Вот уж наверное кто-то получил.....)))).