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Devrim — самый первый турецкий автомобиль

Devrim — самый первый турецкий автомобиль (12 фото)

Автор:
11 октября 2021 08:55
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Rolls Royce   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   универсал   
170
12
Турция в 60-х годах не имела собственного автомобильного производства, за исключением нескольких заводов иностранных компаний. Но это не означало, что не было попыток её создать. Первый блин, как говорится комом. Вот история про автомобиль - Devrim.
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Метки: Ford   Rolls Royce   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   универсал   
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6  комментариев
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5k
Александр Зотов Час назад
Турция, в 60-х годах,
-------
я понял, это как с коронавирусом и прочими эпидемиями: сначала была эпидемия "тся"/"ться", а теперь поветрие с лишними запятыми. Коварная бацилла внедряется в ослабленный мозг и заставляет их лепить где ни попадя
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1k
Атомный Крот 3 минуты назад
Ой, какие турецкие журналисты чувствительные.

Подумаешь, квадратная задница у машины. Вполне себе нормальная задница для того времени. Фиат-124 тогда же примерно создан был. Лучшими итальянскими дизайнерами.
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701
krokodilov 6 минут назад
Когда то в Ташкент завезли целую партию Тofaş doğan для такси, так быстро не умирала ни одна марка на моей памяти. Казалось что они разваливались прямо на ходу. Нельзя конечно исключать и уровень обслуживания. После этого был построен завод Daewoo и Тofaş стал историей.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Ну а че, копия советской инвалидки. Видно, янычары увидели инвалидку в СССР, она им понравиась, и решили слепить свою, турецкую. Но не рассчитали: в инструкции советской ласточки было написано: после покупки доработать напильником, шкуркой и молотком. А турки этого не прочитали. Вот и результат.
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5k
Александр Зотов Час назад
багажник арбы этой - дань традиции, щьтобы баклажян многа спелий влезал, на базар вазить
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