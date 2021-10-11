Devrim — самый первый турецкий автомобиль

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Турция в 60-х годах не имела собственного автомобильного производства, за исключением нескольких заводов иностранных компаний. Но это не означало, что не было попыток её создать. Первый блин, как говорится комом. Вот история про автомобиль - Devrim.
В начале 1961 года президент Турции Джемаль Гюрсель объявил, что государство должно иметь сильную машинную промышленность, и, как и в любом современном государстве, цель заключалась в том, чтобы автомобиль был доступен каждой семье.
В тот период большая часть транспорта в Турции была из Америки, поэтому был создан Конгресс автомобильной промышленности для разработки отечественной модели. Вскоре он сформировал команду из 24 инженеров с целью разработать прототип первого автомобиля, произведенного в Турции, всего за два месяца. Интересен тот факт, что у большинства инженеров не было опыта в автомобильной промышленности, а у некоторых и водительских прав не было.
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У команды не было дизайнера, поэтому линии автомобиля менялись в течение процесса. Спустя 130 дней инженеры смогли закончить четыре прототипа. Три были окрашены в кремовый цвет, а один - в черный. Также инженеры изготовили десять двухлитровых двигателей мощностью 60 л.с. и столько же МКПП с тремя и четырьмя передачами.
Деврим ("Революция") должен был дебютировать на праздновании Дня Республики 29 октября 1961 года. По этой причине в Анкару были отправлены два экземпляра, и во время перевозки поезда в них почти не было топлива, как того требовали законы о безопасности. Президент Гюрсель должен был приехать на торжество на черном экземпляре, но инженеры забыли его заправить. Президент проехал менее 100 метров и в машине закончилось топливо. Пришлось быстро пересаживаться на другой экземпляр и завершать торжественную поездку. Вот уж наверное кто-то получил.....)))).
Внешний вид Деврим вызывает много вопросов. Если передняя часть более-менее, то задняя полный кошмар. Devrim был "распят" в средствах массовой информации, которые называли это творение позором для всей страны. Три прототипа были уничтожены, и только один уцелел и сейчас находится в музее.
Только пять лет спустя Anadol стал первым турецким производителем автомобилей, запущенных в серийное производство. Он производился в сотрудничестве с Ford, и продержался аж до 1991 года.
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я понял, это как с коронавирусом и прочими эпидемиями: сначала была эпидемия "тся"/"ться", а теперь поветрие с лишними запятыми. Коварная бацилла внедряется в ослабленный мозг и заставляет их лепить где ни попадя
Подумаешь, квадратная задница у машины. Вполне себе нормальная задница для того времени. Фиат-124 тогда же примерно создан был. Лучшими итальянскими дизайнерами.