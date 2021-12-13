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В Уфе на пересечении улиц Мингажева и 50 лет Октября столкнулись ВАЗ-21099 и Mazda 6. Водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались до приезда "скорой".
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Водитель отечественного автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора, когда пытался скрыться от полиции. Известно, что у него не было прав. Также установлено, что погибший угнал автомобиль на Кооперативном переулке у своего знакомого.
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