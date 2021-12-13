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Авария дня. Два человека погибли скрываясь от полиции в Уфе

Авария дня. Два человека погибли скрываясь от полиции в Уфе (4 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: Погоня   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Уфе на пересечении улиц Мингажева и 50 лет Октября столкнулись ВАЗ-21099 и Mazda 6. Водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались до приезда "скорой".
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Метки: Погоня   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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10  комментариев
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20k
Слепой Пью 3 часа назад
Туда ему и дорога. Мазду жалко.
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Руслан Полчаса назад
Успел, молодец. Хрен с ним, с железом! Пассажира то за что?.. И каким вообще надо быть имбицилом что бы пытаться свалить от ДПС, да еще и на тазике??!
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Михаил 41 минуту назад
Долбоящер самовыпилился, и хер с ним....надеюсь хозяину страховка покроет стоимость машины.
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3k
Вячеслав 48 минут назад
Там да, там ночью можно хорошо разогнутся.
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1k
Алексей 53 минуты назад
Ну так скрылись же
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2k
ddp Час назад
В чем задача полиции в таких ситуациях? Преследовать нарушителя на расстоянии пока он сам куда-нибудь не въедет? Нарушитель откровенно представляет опасность для окружающих. И то, что водитель мазды не пострадал- это большая удача. А могло быть и совсем наоборот!
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9k
Алексей 2 часа назад
Каждый день здесь проезжаю
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3k
Mowgley 2 часа назад
Интересно, какой у него был план.
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