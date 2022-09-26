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В Тульской области водителя грузовика чуть не убило взорвавшееся колесо

В Тульской области водителя грузовика чуть не убило взорвавшееся колесо

Автор:
26 сентября 2022 13:49
Сообщество : Автомир
Метки: Контузия   авто   взрыв   взрыв колеса   видео   грузовик   колесо взорвалось   
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В Кимовске у грузовика с краном-манипулятором во время движения задымились колодки. Водитель залез под кузов, пытаясь выяснить, что произошло, и в этот момент произошёл взрыв.

Источник:

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Метки: Контузия   авто   взрыв   взрыв колеса   видео   грузовик   колесо взорвалось   
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8  комментариев
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70k
Доктор Джонс 3 часа назад
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1k
Карл Колбасов Час назад
В детстве видел такую же картину метров с 20. Водитель икаруса залез посмотреть че там дымится и тут песдануло знатно, он вылетел из под автобуса с черным окровавленным лицом и с криком "мама" куда то побежал. Мне это даже в какой то степени показалось забавным (песдюк, не понимал), но а на самом деле ото охерическая жесть.
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682
комнатный сибиряк Час назад
Съёмка качественная, вот умеют некоторые снимать
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4k
Babangdida 2 часа назад
После взрыва кольёса целы. Возможно внутренее колесо. А тормоза там на пневматике, если кто в курсе?
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11k
кот базилий 2 часа назад
Колодки так не дымят и после взрыва дым пропал, Баллон от колодок не взорвется. Что было?
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5k
Дмитрий 3 часа назад
Ну уж и "чуть не убило". Скорее всего по глазам получил прилично. Хотя конечно малоприятно.
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