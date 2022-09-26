В Тульской области водителя грузовика чуть не убило взорвавшееся колесо

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В Кимовске у грузовика с краном-манипулятором во время движения задымились колодки. Водитель залез под кузов, пытаясь выяснить, что произошло, и в этот момент произошёл взрыв.
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АНТИФИШКИ
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