27 конфискованных спортивных автомобилей из коллекции наркоторговца выставили на аукцион

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Коллекция автомобилей выставлена на аукцион после того, как владелец был арестован за незаконный оборот наркотиков и незаконное хранение оружия. Всего 27 конфискованных автомобилей, включая Toyota Supra, BMW M3, Lancer Evolution, Honda S2000 и многие другие, большинство из которых находится в очень хорошем состоянии.
1.
В США идут торги за коллекцию автомобилей, которая ранее принадлежала крупному наркоторговцу. Всего на аукцион выставлено 27 машин, при этом 13 из них — это Toyota Supra культового четвёртого поколения (A80).
2.
Супры обладают пробегом от 13 до 199 тысяч километров (у 10 автомобилей пробег не превышает 80 тысяч). 12 машин оснащены турбированным трёхлитровым мотором, одна — атмосферным. На восьми экземплярах стоит механическая коробка передач.
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3.
В коллекции есть как стоковые, так и доработанные автомобили. Помимо Toyota Supra, в ней присутствуют пять BMW M3 поколения E46, две Honda S2000, два Mitsubishi Lancer Evolution, два Nissan 350Z, BMW M4 (F82), BMW M3 (E92) и Acura Integra Type R.
4.
Преступник бережно хранил автомобили, а в его гараже, который использовался также как склад наркотиков, было установлено несколько подъёмников. Там же полиция нашла 24 единицы незарегистрированного оружия и более четырёх миллионов долларов наличными.
5.
Начальная ставка на каждую машину составляла пять тысяч долларов, но предлагаемые сейчас суммы намного больше. Больше всего покупатели готовы заплатить за некоторые Супры — ставки на спорткары достигли 130, 150 и даже 170 тысяч долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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