27 конфискованных спортивных автомобилей из коллекции наркоторговца выставили на аукцион

Коллекция автомобилей выставлена на аукцион после того, как владелец был арестован за незаконный оборот наркотиков и незаконное хранение оружия. Всего 27 конфискованных автомобилей, включая Toyota Supra, BMW M3, Lancer Evolution, Honda S2000 и многие другие, большинство из которых находится в очень хорошем состоянии.



2. 0 Источник: Супры обладают пробегом от 13 до 199 тысяч километров (у 10 автомобилей пробег не превышает 80 тысяч). 12 машин оснащены турбированным трёхлитровым мотором, одна — атмосферным. На восьми экземплярах стоит механическая коробка передач.

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3. 0 Источник: В коллекции есть как стоковые, так и доработанные автомобили. Помимо Toyota Supra, в ней присутствуют пять BMW M3 поколения E46, две Honda S2000, два Mitsubishi Lancer Evolution, два Nissan 350Z, BMW M4 (F82), BMW M3 (E92) и Acura Integra Type R.

4. 0 Источник: Преступник бережно хранил автомобили, а в его гараже, который использовался также как склад наркотиков, было установлено несколько подъёмников. Там же полиция нашла 24 единицы незарегистрированного оружия и более четырёх миллионов долларов наличными.

5. 0 Источник: Начальная ставка на каждую машину составляла пять тысяч долларов, но предлагаемые сейчас суммы намного больше. Больше всего покупатели готовы заплатить за некоторые Супры — ставки на спорткары достигли 130, 150 и даже 170 тысяч долларов.

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