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27 конфискованных спортивных автомобилей из коллекции наркоторговца выставили на аукцион

27 конфискованных спортивных автомобилей из коллекции наркоторговца выставили на аукцион

Автор:
12 мая 2022 14:00
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   коллекция   коллекция авто   коллекция автомобилей   найдено на ebay   
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Коллекция автомобилей выставлена на аукцион после того, как владелец был арестован за незаконный оборот наркотиков и незаконное хранение оружия. Всего 27 конфискованных автомобилей, включая Toyota Supra, BMW M3, Lancer Evolution, Honda S2000 и многие другие, большинство из которых находится в очень хорошем состоянии.
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Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   коллекция   коллекция авто   коллекция автомобилей   найдено на ebay   
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3  комментария
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8k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Видимо фанатом Need for speed был.
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2k
vasilykopkov 57 минут назад
Не скажу, что совсем хлам, но вполне заурядные тачки...
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1k
Трям 3 часа назад
Судя по барахлу, вся вторичка с авито выкуплена.
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