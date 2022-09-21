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«Ты не попутал? Мою машину фоткаешь!»: автохам напал на инспектора московского паркинга

«Ты не попутал? Мою машину фоткаешь!»: автохам напал на инспектора московского паркинга

Автор:
21 сентября 2022 11:27
Сообщество : Автомир
Метки: #авто   ПДД   автохам   быдло   видео   конфликт   парковка   штраф   
980
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Несколько дней назад неадекватный водитель набрасывался с оскорблениями на девушку-инспектора московского паркинга. Спустя неделю подобный случай произошёл и на платной парковке по улице Трофимова.

Источник:

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Метки: #авто   ПДД   автохам   быдло   видео   конфликт   парковка   штраф   
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22  комментария
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61
lex lemin 2 часа назад
Гребаные черножопые.
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36k
Антон 17 секунд назад
Кажется бородатый овцееб что-то попутал!
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6k
Duckk 2 минуты назад
Попутал? Парковщик?
Это ты, баран бородатый попутал, когда начал своими копытами чужую землю топтать.
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7k
Енот Потаскун 4 минуты назад
Блин, я надеялся что будут кадры как макак плачет от перцовки, а их нет
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−57
Сигизмунд Лазаревич 6 минут назад
банан надо было дать, бананы их успокаивают..
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38
Федор Шелепа 13 минут назад
на фронт его
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7k
Николай 21 минуту назад
Извинения ждем...ну и условочка за хулиганку...
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10k
Ivan 23 минуты назад
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1k
Денис Ануфриев Полчаса назад
дайте ка угадаю,снова безнациональные вешалки для бороды
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8k
Trenzel2003 36 минут назад
В америке нигеры, у нас кавказы.
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2k
pinbalist 57 минут назад
Как бы струя перцовки в эту рожу хорошо зашла
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10k
Rus77 Час назад
Очень гордый ослоё6, чью помойку сфотографировали не потянет штраф в 1000 рублей!
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
И опять бородатый джигит?
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9k
Б.Касторский Час назад
Зачем едешь в город, где так нервничаешь? Нервы надо беречь.
А тут нападение, мне жалко этих парковщиков. Работа не сахар. Но справедливости ради нападать на них и коренные жители.
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10k
Zемляк 2 часа назад
Твари козлобородые не умеют жить по законам. Нах они вообще нужны в нормальном обществе. Им самое место сидеть в отаре баранов и хамить себе подобным.
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7k
Shtoppi 2 часа назад
Если занервничал, значит что-то там не чисто. Возможно наркотиками торговали.
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219
MAXIMUS Shtoppi 2 часа назад
Возможно?
200% !
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