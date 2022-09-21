«Ты не попутал? Мою машину фоткаешь!»: автохам напал на инспектора московского паркинга

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Несколько дней назад неадекватный водитель набрасывался с оскорблениями на девушку-инспектора московского паркинга. Спустя неделю подобный случай произошёл и на платной парковке по улице Трофимова.
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АНТИФИШКИ
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Это ты, баран бородатый попутал, когда начал своими копытами чужую землю топтать.
А тут нападение, мне жалко этих парковщиков. Работа не сахар. Но справедливости ради нападать на них и коренные жители.
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