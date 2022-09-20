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Сергей Пускепалис сегодня погиб в аварии

Сергей Пускепалис сегодня погиб в аварии

Автор:
20 сентября 2022 15:42
Метки: Пускепалис   авто   дтп   смерть   
801
3
Буквально несколько минут назад стало известно о смерти актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Кинодеятель попал в ДТП в Ярославской области.

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30  комментариев
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976
ChePaev 2 часа назад
Да где там несколько минут назад, я обедал 2 часа назад, слушал новости по радио, там уже сказали. Жалко мужика, хорошие люди уходят, а мерзость вся в виде оксимиронов и моргенштернов живет.
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4k
Петр 6 минут назад
Не так давно показывали Ледокол - шикарно он там сыграл капитана.
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6k
GROMOZEKA 19 минут назад
Жаль, очень жаль.
Среди нынешный актерской братии, он был одним из наиболее профессиональных и органичных.
Земля пухом!
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2k
Lovels Travel Полчаса назад
"Желаю всем скорейшей победы над нацизмом. Кто знает, может, это начало нового мирового процесса. И бог с ним, с Западом, пусть они там сами разбираются. Но на нашей земле, на территории, которую мы любим, должны восторжествовать справедливость, разум и свет. Сегодня это главное!" - Сергей Пускепалис, 2022.
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11k
Андрей А Час назад
Очень жаль, хороший актер и человек душевный. Без показухи оказывал финансовую помощь ДНР и был другом Захарченко. Помогал солдатам РФ на Украине в ходе СВО
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302
Jlav Час назад
Отличный был актер, искренние соболезнования родным и близким!
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33k
Нанук Паналык Час назад
Как говорится или хорошо,или ничего...
Поэтому про этого кинодеятеля - ничего...
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31k
MatveiVainrub Час назад
Хороший Актёр . Светлая Память . Соболезную .
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902
Андрей 2 часа назад
В фильме-катастрофе "Метро" его герой выжил. Но у жизни, к сожалению, свой, более жестокий, сценарий...
Земля пухом!
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7k
ron 2 часа назад
Искренне жаль. Говорят, они со знакомым в бывшем инкассаторском сейфе что-то везли в Донецк.
Покойся с миром.
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−68
ЛехаЧифирь 2 часа назад
Столько лет я не знал какая у этого хорошего артиста фамилия..
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2k
Сергей 2 часа назад
Жаль. Есть более достойные люди для того света.
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4k
SandMANn 2 часа назад
Нет слов как жалко!!! Соболезнования всем кто его любил и уважал.
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3k
Трям 2 часа назад
Даже залез на вики, чтоб понять кто это... все равно так и не понял.
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137
Sata33 2 часа назад
Ничего с ним не смотрел ...
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137
Sata33 Darki 38 минут назад
нее... ты че ??? такое не слушаю ...
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137
Sata33 Darki 36 минут назад
А , Метро и Ледокол смотрел ...
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137
Sata33 Дон Перец Минуту назад
это здесь при чем ?
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Viktor

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