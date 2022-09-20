Сергей Пускепалис сегодня погиб в аварии

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Буквально несколько минут назад стало известно о смерти актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Кинодеятель попал в ДТП в Ярославской области.
Пускепалис скончался на 57-м году жизни. У него остались жена Елена, с которой он прожил более 25 лет, и сын Глеб. С 2019-го артист занимал должность художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Волкова, имел звание заслуженного артиста России.
Подробности трагедии выясняются. Известно, что, помимо 56-летнего Пускепалиса, жертвой аварии стал водитель иномарки. Пользователи Сети приносят соболезнования близким артиста, которые пока не дают комментариев по поводу произошедшего.
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Метки: Пускепалис авто дтп смерть
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Среди нынешный актерской братии, он был одним из наиболее профессиональных и органичных.
Земля пухом!
Поэтому про этого кинодеятеля - ничего...
Эта перхоть давно уже всем насквозь видна
Куда ни зайдешь, везде визг и подхрюкивание
Земля пухом!
Покойся с миром.