Смертельный наезд на пенсионера в Казани

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На проспекте Победы пьяный 22-летний водитель «Лады Приоры» на полном ходу сбил пенсионера, который переходил дорогу на красный свет.
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Молодой водитель, был за рулем в алкогольном опьянении. Выяснилось, что всю ночь он отмечал рождение сына с друзьями.
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АНТИФИШКИ
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