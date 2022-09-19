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Смертельный наезд на пенсионера в Казани

Смертельный наезд на пенсионера в Казани

Автор:
19 сентября 2022 12:44
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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На проспекте Победы пьяный 22-летний водитель «Лады Приоры» на полном ходу сбил пенсионера, который переходил дорогу на красный свет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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17  комментариев
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9k
Б.Касторский 4 часа назад
Какой же мразью надо быть, что бы сесть за руль в таком состоянии? Ясно же, что потенциальный убийца. Но нет, тут ведь оправдание! У ублюдка родился ребенок. И это конечно же будет заявлено на следствии и суде как "смягчающее обстоятельство".
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28k
EvilHomer 2 часа назад
Тот самый случай, встретились две мрази.
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26k
Андрей 3 часа назад
встретились два нарушителя
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19k
nobody® 3 часа назад
Космонавт или капитан дальнего плавания? Как сыну будут объяснять через пару лет?
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Bob 4 часа назад
Почему то большинство водителей приор и прочего автохлама мнит себя лютыми автогонщиками
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Олег

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