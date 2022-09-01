Водитель из Якутии не растерялся и уберёг свой автомобиль от неуправляемого автокрана

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Автокран не уместился на узкой дороге и задел встречные автомобили

В яблочко! В Саранске у МАЗа отказали тормоза

Женщина чудом отделалась легкими травмами после того, как ее автомобиль расплющил грузовик

Авария дня. В Череповце внедорожник пробил ограждение и едва не рухнул с моста

Авария дня. Автобус без тормозов в Бийске