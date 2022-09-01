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Водитель из Якутии не растерялся и уберёг свой автомобиль от неуправляемого автокрана

Водитель из Якутии не растерялся и уберёг свой автомобиль от неуправляемого автокрана

Автор:
01 сентября 2022 12:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автокран   видео   дтп   повезло   тормоза отказали   
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На трассе Якутск-Намцы на подъеме дороги автокран из-за отказавших тормозов начал скатываться вниз, попутно задевая легковые автомобили. Водитель с регистратором смог увести свой автомобиль в сторону.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автокран   видео   дтп   повезло   тормоза отказали   
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3  комментария
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32k
ACU900 3 часа назад
Регу повезло что сзади никого не было...
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2k
boom 9 минут назад
у крана был только один выход.
так херли ж он рулил по дороге - пытался побольше собрать что-ли?
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4k
GROMOZEKA Час назад
Лайк, за звуковое сопровождение
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