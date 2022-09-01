Водитель из Якутии не растерялся и уберёг свой автомобиль от неуправляемого автокрана

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На трассе Якутск-Намцы на подъеме дороги автокран из-за отказавших тормозов начал скатываться вниз, попутно задевая легковые автомобили. Водитель с регистратором смог увести свой автомобиль в сторону.
За рулём автокрана КС-6473 находился 60-летний водитель. Повреждения получили три легковушки. Пострадавших нет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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так херли ж он рулил по дороге - пытался побольше собрать что-ли?