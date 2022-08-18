Рукой помахала и побежала: наезд на пешехода в Башкирии

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На нерегулируемом пешеходном переходе водитель ВАЗовской "десятки" сбил женщину.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Зебра есть, притормози, вплоть до полной остановки, а потом перемахивайтесь хоть до посинения
Лучшее правило: вышел на дорогу, убедился что нет машин, а если они есть - встреться глазами с водителем и спокойно переходи дорогу. Если несколько рядов то в каждом ряду. Беспечные пешеходы.
Водителя не оправдываю, но как по мне, у пешехода шанс избежать наезда выше, чем у водителя.
Что касается пресловутой "стойки", на которую очень любят грешить водители "десятки" - извините, плохому танцору всегда яйца мешают. Кто ездит на "десятках" - ни для кого не секрет.
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.