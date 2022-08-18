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Рукой помахала и побежала: наезд на пешехода в Башкирии

Рукой помахала и побежала: наезд на пешехода в Башкирии

Автор:
18 августа 2022 12:53
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
1058
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На нерегулируемом пешеходном переходе водитель ВАЗовской "десятки" сбил женщину.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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18  комментариев
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4k
GROMOZEKA 2 часа назад
При чем тут махала, не махала.
Зебра есть, притормози, вплоть до полной остановки, а потом перемахивайтесь хоть до посинения
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2k
cfhfwby 11 минут назад
Чурк, на таких сейчас катаются только чурбаны, а им, кроме осла , ничего нельзя доверять. Когда уж их попрут из страны? Достали, как тараканы плодятся, заполонили больницы, роддомы, сады, школы....
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
надеюсь по этой тварине каток когда нибудь проедет!!!!
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1k
alecsey_n 39 минут назад
Нельзя бегать через дорогу. Куда так надо спешить?
Лучшее правило: вышел на дорогу, убедился что нет машин, а если они есть - встреться глазами с водителем и спокойно переходи дорогу. Если несколько рядов то в каждом ряду. Беспечные пешеходы.
Водителя не оправдываю, но как по мне, у пешехода шанс избежать наезда выше, чем у водителя.
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25k
Киры4 2 часа назад
Оба красавцы.
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739
Arti 2 часа назад
Тётку вроде и солнце прислепляет
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6k
Roman 3 часа назад
Сначала надо научиться ездить медленнее чем соображаешь. Потом следует научиться ездить медленнее чем соображают окружающие.
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5k
Наталья 3 часа назад
нда, мозгов бы всем участникам дтп. Но, тетка откровенно тупая.
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806
Мария Коненкова 3 часа назад
Ну что, есть тут желающие, готовые защищать водителя, топя за то, что ему стойка смотреть мешает, что в слепую зону попала, и т.д.?
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