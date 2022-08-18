Этот Volkswagen Caravelle 1988 года принадлежал Стивену Хокингу, и теперь автомобиль ищет нового владельца

В 1963 году у Стивена Хокинга него была диагностирована болезнь двигательных нейронов, из-за чего мужчина оказался прикован к инвалидному креслу. В 2018 году легендарный физик ушёл из жизни.



Из-за того, что болезнь начала прогрессировать, британцу пришлось пересесть на более сложную и массивную инвалидную коляску, которая перестала влезать в фургон. А свой Volkswagen Caravelle он передал племяннику, который пользовался машиной в течение многих лет. Теперь же автомобиль будет продан на аукционе.