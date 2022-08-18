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Этот Volkswagen Caravelle 1988 года принадлежал Стивену Хокингу, и теперь автомобиль ищет нового владельца

Этот Volkswagen Caravelle 1988 года принадлежал Стивену Хокингу, и теперь автомобиль ищет нового владельца

Автор:
18 августа 2022 10:02
Сообщество : Автомир
Метки: Volkswagen   Стивен Хокинг   авто   автомир   автомобили   минивэн   найдено на ebay   
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Стивен Хокинг — парень, который не нуждается в представлении. Один из самых известных и уважаемых ученых прошлого века. Его книга «Краткая история времени» — культурная икона, проданная тиражом более 25 миллионов экземпляров. Посмотрим на его Volkswagen Caravelle 1988 года выпуска, который он использовал в качестве личного транспорта более 10 лет.
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Источник:

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Метки: Volkswagen   Стивен Хокинг   авто   автомир   автомобили   минивэн   найдено на ebay   
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