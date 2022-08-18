Этот Volkswagen Caravelle 1988 года принадлежал Стивену Хокингу, и теперь автомобиль ищет нового владельца

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Стивен Хокинг — парень, который не нуждается в представлении. Один из самых известных и уважаемых ученых прошлого века. Его книга «Краткая история времени» — культурная икона, проданная тиражом более 25 миллионов экземпляров. Посмотрим на его Volkswagen Caravelle 1988 года выпуска, который он использовал в качестве личного транспорта более 10 лет.
На аукцион Silverstone выставили минивэн, принадлежавший знаменитому британскому учёному Стивену Хокингу. Volkswagen Caravelle 1988 года модернизирован для инвалидной коляски. Физик владел машиной более 10 лет и даже использовал её в качестве свадебного автомобиля в 1995 году. Торги состоятся 27 августа.
Фургон третьего поколения выпускался с 1979 по 2002 год на заводах в Германии, Австрии и Южной Африке. В моторную гамму модели входили бензиновые и дизельные двигатели объёмом от 1,6 до 2,6 литра. Сочетались с агрегатами четырёх- или пятиступенчатая механическая трансмиссия, либо трёхдиапазонный «автомат», привод — задний или полный.
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Фургон Хокинга оборудован автоматической коробкой передач, чтобы сиделкам или медицинским сёстрам было проще управлять машиной. Кроме того, на модель установлен пандус для инвалидной коляски, позволяющий учёному садиться и выходить из машины, а также система креплений для безопасности в пути.
В 1963 году у Стивена Хокинга него была диагностирована болезнь двигательных нейронов, из-за чего мужчина оказался прикован к инвалидному креслу. В 2018 году легендарный физик ушёл из жизни.
Из-за того, что болезнь начала прогрессировать, британцу пришлось пересесть на более сложную и массивную инвалидную коляску, которая перестала влезать в фургон. А свой Volkswagen Caravelle он передал племяннику, который пользовался машиной в течение многих лет. Теперь же автомобиль будет продан на аукционе.
Из-за того, что болезнь начала прогрессировать, британцу пришлось пересесть на более сложную и массивную инвалидную коляску, которая перестала влезать в фургон. А свой Volkswagen Caravelle он передал племяннику, который пользовался машиной в течение многих лет. Теперь же автомобиль будет продан на аукционе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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