Volkswagen Golf GTI 1992 года с пробегом более 85 тысяч километров продан за ошеломляющую сумму

Именно этот автомобиль, помимо большого пробега, отличается повреждённым в некоторых местах лакокрасочным покрытием. Из-за этого очень высокая финальная ставка вызвала недоумение следивших за ходом торгов комментаторов: итоги торгов называли «безумными», «ошеломительными» и «смехотворными». Кроме того, подчёркивалось, что за аналогичные деньги на этом аукционе можно приобрести Porsche 911 или Ferrari 360 Modena.