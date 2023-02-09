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Volkswagen Golf GTI 1992 года с пробегом более 85 тысяч километров продан за ошеломляющую сумму

Volkswagen Golf GTI 1992 года с пробегом более 85 тысяч километров продан за ошеломляющую сумму

Автор:
09 февраля 2023 10:30
Сообщество : Автомир
Метки: Golf   Volkswagen   Volkswagen Golf   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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Как мы знаем, стоимость подержанных автомобилей стремительно растет, а классика становится еще более смешной. Но даже в этом случае может оказаться сюрпризом узнать, что этот Volkswagen Golf GTI 1992 года только что был продан за 87 000 долларов на Bring a Trailer.

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Метки: Golf   Volkswagen   Volkswagen Golf   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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5  комментариев
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Евгений 2 часа назад
Отмыли чуть-чуть денюжков. Ничего необычного.
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942
Шурман 2 часа назад
Что то мне рекламный ролик вспомнился и как раз про эту модель :)

Ссылка www.youtube.com
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