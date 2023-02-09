Volkswagen Golf GTI 1992 года с пробегом более 85 тысяч километров продан за ошеломляющую сумму

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Как мы знаем, стоимость подержанных автомобилей стремительно растет, а классика становится еще более смешной. Но даже в этом случае может оказаться сюрпризом узнать, что этот Volkswagen Golf GTI 1992 года только что был продан за 87 000 долларов на Bring a Trailer.
На аукционе Bring a Trailer завершились торги за Volkswagen Golf GTI 1992 года. Финальная ставка оказалась необычно высокой — 87 тысяч долларов. За эти деньги в США можно приобрести, например, два седана Mercedes-Benz C-класса в базовой комплектации. При этом сам автомобиль ничем не примечателен: трёхдверка находится в неплохом состоянии, но успела проехать более 85 тысяч километров.
Хэтчбек укомплектован двухлитровым мотором на 134 л.с. и 180 Нм крутящего момента в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой. В оснащение VW Golf GTI включены колёсные диски BBS на 15 дюймов, кресла Recaro с тканевой отделкой, люк, кондиционер и кассетная магнитола Philips.
Автомобиль изготовили для рынка США, но через несколько лет после продажи первому владельцу его перевезли в Европу. В Северную Америку хот-хэтч вернулся лишь в прошлом году.
Volkswagen выпускала для Северной Америки Golf GTI с таким двигателем в период с 1990 по 1992 год, но назвать эту версию коллекционной ценностью нельзя. По некоторым данным, общий тираж Golf GTI второго поколения превысил 600 тысяч экземпляров.
Именно этот автомобиль, помимо большого пробега, отличается повреждённым в некоторых местах лакокрасочным покрытием. Из-за этого очень высокая финальная ставка вызвала недоумение следивших за ходом торгов комментаторов: итоги торгов называли «безумными», «ошеломительными» и «смехотворными». Кроме того, подчёркивалось, что за аналогичные деньги на этом аукционе можно приобрести Porsche 911 или Ferrari 360 Modena.
Согласно статистике самого аукциона, предыдущий рекорд цены за Golf GTI второго поколения был зафиксирован в марте 2022 года и составил 42,5 тысячи долларов.
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