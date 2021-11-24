Китайский электромобиль Monterey с дизайном в стиле классического американского Buick

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Немногие китайские бренды так преданы своему делу, как компания Songsan Motors, и её последнее творение в стиле ретро не исключение. Вдохновленный американскими седанами 50-х годов, Songsan идет еще дальше, создав свою собственную версию полностью электрической.
Китайская компания Songsan Motors занимается созданием моделей с ретро-дизайном, и на днях она представила свой новый проект — электрический седан Monterey, внешность которого выдержана в стиле классических американских четырехдверок образца 1950-ых гг.
Больше всего новинка напоминает Buick Roadmaster 1957 года. У нее такие же круглые фары, хромированная решетка радиатора и капот. Плюс влияние на модель оказали и некоторые другие седаны тех лет (например, Buick Super Riviera и Pontiac Chief).
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На опубликованных фотографиях Songsan Monterey выглядит очень эффектно. Несмотря на многочисленные заимствования, дизайнеры китайской марки явно постарались на славу.
Отдельно стоит отметить наличие у седана покатой крыши в стиле Fiat 500 и огромных 22-дюймовых хромированных колес. В последнее время подобные катки часто используют создатели рестомодов.
Интерьер машины при этом отделан кожей, а вот информации о технической «начинке» пока нет. Планируют ли китайцы запустить такой авто в серию — неизвестно.
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