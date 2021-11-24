FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8749 постов • 750 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Китайский электромобиль Monterey с дизайном в стиле классического американского Buick

Китайский электромобиль Monterey с дизайном в стиле классического американского Buick (11 фото)

Автор:
24 ноября 2021 10:09
Сообщество : Автомир
Метки: Songsan Monterey   авто   автомир   автомобили   китайский автопром   электрокар   электромобиль   
245
11
Немногие китайские бренды так преданы своему делу, как компания Songsan Motors, и её последнее творение в стиле ретро не исключение. Вдохновленный американскими седанами 50-х годов, Songsan идет еще дальше, создав свою собственную версию полностью электрической.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Songsan Monterey   авто   автомир   автомобили   китайский автопром   электрокар   электромобиль   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Влад 3 минуты назад
Молодцы, уели амеров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой стратегической игре Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой стратегической игре Citroen DS Electronique — британская фирма создала электрический Citroen 1971 года Citroen DS Electronique — британская фирма создала электрический Citroen 1971 года Электрический прототип фургона Saab для служб доставки 1970-х годов Электрический прототип фургона Saab для служб доставки 1970-х годов Xbus — очаровательный небольшой электрический автомобиль с модульной конструкцией Xbus — очаровательный небольшой электрический автомобиль с модульной конструкцией Alpha Jax: электрический кроссовер-купе в ретро-стиле из Калифорнии Alpha Jax: электрический кроссовер-купе в ретро-стиле из Калифорнии Китайцы продают новые электромобили онлайн за 900 долларов Китайцы продают новые электромобили онлайн за 900 долларов
zaMKADpride

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

338475



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени
3
195
Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени
Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве
0
578
Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве
Набирающие популярность в сообществах
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
0
6
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
Почему тараканы такие неубиваемые? Секрет живучести вредителей
0
16
Почему тараканы такие неубиваемые? Секрет живучести вредителей
Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой стратегической игре
Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой стратегической игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#ватермарк#картинки#кино#в мире#автомир#познавательно#фотографии
#Юмор#факты#история#дтп#Разное#сша#СССР#новости#Жизнь#прикольные
#интересно#прикол#интересное#Ynews#Россия#подборка#автомобили#приколы#сарказм#собака

На что жалуетесь?

Вернуться