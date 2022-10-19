Начало новой эры Rolls-Royce: представлен Spectre — самый роскошный в мире электромобиль

Конфигурация силовой установки Spectre пока не раскрыта (количество моторов, редукторов и проч.), зато известна её пиковая отдача — 430 кВт (585 л.с.) и 900 Нм. До 100 км/ч электрическое купе сможет разогнаться за 4,5 с. Ёмкость батареи компания не разглашает, но по данным британского журнала Autocar она составляет 120 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке — около 520 км по циклу WLTP. Точные характеристики будут объявлены ближе к началу производства, а пока Spectre продолжает проходить доводочные испытания, по итогам которых в конструкцию могут быть внесены изменения. Фирменная пневмоподвеска Planar адаптирована под возросшую массу и получила размыкаемые стабилизаторы поперечной устойчивости, чтобы плавность хода при езде по прямой была лучше.