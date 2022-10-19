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Начало новой эры Rolls-Royce: представлен Spectre — самый роскошный в мире электромобиль

Начало новой эры Rolls-Royce: представлен Spectre — самый роскошный в мире электромобиль

Автор:
19 октября 2022 10:24
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls Royce   Rolls-Royce Spectre   авто   автомир   автомобили   роскошь   электрокар   электромобиль   
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Первый полностью электрический автомобиль Rolls-Royce был официально представлен более чем через 120 лет после того, как основатель Чарльз Роллс впервые обдумал идею электрического автомобиля. Купе Rolls-Royce Spectre станет первой полностью электрической серийной моделью компании.

Источник:

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Метки: Rolls Royce   Rolls-Royce Spectre   авто   автомир   автомобили   роскошь   электрокар   электромобиль   
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1  комментарий
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sava 9 минут назад
никак не пойму, то ли барышня карлик, то ли машина такая здоровая...
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