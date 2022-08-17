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В Петербурге во время движения по КАД грузовой автомобиль потерял трубу

В Петербурге во время движения по КАД грузовой автомобиль потерял трубу

Автор:
17 августа 2022 13:19
Сообщество : Аварии
Метки: Труба   аварии   авто   видео   дтп   потерял груз   фура   
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Грузовой автомобиль «обронил» трубу на кольцевой автодороге в районе Парнаса. Чудом никто не пострадал, легковые автомобили успели затормозить.

Источник:

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Метки: Труба   аварии   авто   видео   дтп   потерял груз   фура   
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11  комментариев
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−24
Фома 2 часа назад
И тут комментарии взорвались: пункт назначения...
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410
vipilshik 6 минут назад
Бывает и как в кино, слава Богу лайтово и без последствий.
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14k
Александр 39 минут назад
Всем повезло.
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70k
Viktor Час назад
Водила-мудила, обязан следить за погрузкой и крепежом - строго наказать! Могло произойти непоправимое.
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517
Lexx Час назад
А вот кому труба, по дешёвке.
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2k
Трям 2 часа назад
Интересно, а что этот вафел в левом ряду вообще делал?
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