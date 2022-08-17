В Петербурге во время движения по КАД грузовой автомобиль потерял трубу

Сравнение двух флагманских "раскладушек" от Samsung и Xiaomi (3 фото)

Авария дня. Фура раздавила «Ниву» в Иркутской области

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Авария дня. Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП в Чувашии

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