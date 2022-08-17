В Петербурге во время движения по КАД грузовой автомобиль потерял трубу

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Грузовой автомобиль «обронил» трубу на кольцевой автодороге в районе Парнаса. Чудом никто не пострадал, легковые автомобили успели затормозить.
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АНТИФИШКИ
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