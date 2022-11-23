Женщина паркуется, и пусть весь мир подождёт

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Автомобилистка из Новосибирска старательно пыталась припарковать свой кроссовер "Хонда" задним ходом, но в итоге задела припаркованный автомобиль.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А при нормальных навыках - наоборот, сможешь ехать на любой машине. Хоть большой, хоть маленькой
А при нормальных навыках - наоборот, сможешь ехать на любой машине. Хоть большой, хоть маленькой