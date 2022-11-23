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Женщина паркуется, и пусть весь мир подождёт

Женщина паркуется, и пусть весь мир подождёт

Автор:
23 ноября 2022 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   парковка   
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Автомобилистка из Новосибирска старательно пыталась припарковать свой кроссовер "Хонда" задним ходом, но в итоге задела припаркованный автомобиль.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   парковка   
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8  комментариев
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50k
dima423 2 часа назад
жесть ...какая тупая...
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6k
workmen77 Час назад
Вот чего никогда не понимал: ну не умеешь ты управлять большим автомобилем, не чувствуешь габаритов, купи ты машину поменьше и будет тебе хорошо. Что же ты себя мучаешь?
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4k
Александр Николаевич 2 часа назад
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20k
Сергей Шишкин 2 часа назад
"А выйти и помочь не судьба?" - А может за неё запарковаться? Она как бы на права училась, должна уметь сама.
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