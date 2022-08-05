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Здоровья тебе, быстрая девочка: в Чебоксарах водитель сбил ребёнка

Здоровья тебе, быстрая девочка: в Чебоксарах водитель сбил ребёнка

Автор:
05 августа 2022 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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Во дворе одного из домов по улице имени Николая Рождественского 32-летний водитель родстера Mercedes-Benz SLK сбил 7-летнюю девочку. Ребёнок внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованной машины.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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10  комментариев
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11k
Кыся 2 часа назад
Извините, но тут девочка сбила машину. Будь там вместо мерина столб, результат был бы такой же.
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1k
Алексей 13 секунд назад
Молодец! Хорошую машину забодала.
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3k
americos Полчаса назад
Мозгов тебе, быстрая девочка.
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svarog19692007 40 минут назад
Водила красава , медленно ехал по двору !
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23k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Это кто кого ещё сбил.
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Слава богу недостаточно быстрая, чтобы успеть влететь под колеса, бочину только протаранила.
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1k
Kariya 2 часа назад
Он ее не сбил, это она его протаранила.
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Олег

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