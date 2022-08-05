Здоровья тебе, быстрая девочка: в Чебоксарах водитель сбил ребёнка

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Во дворе одного из домов по улице имени Николая Рождественского 32-летний водитель родстера Mercedes-Benz SLK сбил 7-летнюю девочку. Ребёнок внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованной машины.
Девочку на обследование увезла карета скорой помощи. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.
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АНТИФИШКИ
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