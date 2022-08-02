В Йошкар-Оле женщина вышла из автобуса и шагнула под КамАЗ

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Водителю КамАЗа пришлось выруливать на встречную полосу, а затем и на газон, чтобы не сбить безалаберную женщину. Пешеходный переход находится в 50 метрах дальше.
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АНТИФИШКИ
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<<Выйдя из автобуса, надо отойти от него, давая дорогу выходящим и ожидающим посадку. Не надо спешить переходить через дорогу: стоящий автобус мешает заметить проезжающий транспорт. Поэтому выбегать из-за него нельзя - ни спереди, ни сзади. Дойдите до перехода или (если его нет) дождитесь, пока автобус отойдет от остановки, и вы будете хорошо видеть дорогу.>>
- Что это было?
- Едем, смотрю мужик на рельсах срет.
- Так давить надо было!
- Так вот только в кукурузе и догнали!
А про автобусы ... в Германии в ПДД сказано, обьезжать стоящий на остановке автобус можно только со скоростью пешехода!
И не зря. Таких умников, как на видео, хватает везде.
или это водитель просто испугался пешеходов?..