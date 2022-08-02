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В Йошкар-Оле женщина вышла из автобуса и шагнула под КамАЗ

В Йошкар-Оле женщина вышла из автобуса и шагнула под КамАЗ

Автор:
02 августа 2022 13:31
Сообщество : Аварии
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
1895
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Водителю КамАЗа пришлось выруливать на встречную полосу, а затем и на газон, чтобы не сбить безалаберную женщину. Пешеходный переход находится в 50 метрах дальше.

Источник:

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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26  комментариев
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1k
Kariya 2 часа назад
Обосрались все кроме пешебудды.
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43k
Соломей 7 минут назад
повезло всем. ехал бы камаз быстрее на 10 км, хрен бы он так вывернул и фиг остановился, если только снеся встречных.
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11k
Linuksoid 11 минут назад
Бабы - тупейшие существа!
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31k
Fat Lynx 20 минут назад
Я прям слышу женский голос: "Ой! Дурак! Смотри куда едешь!"
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2k
Игорь Полчаса назад
Капец. Она и в следующий раз так пойдёт - 101% ...
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6k
Shtoppi Полчаса назад
Не все знают что если нет подземного перехода нужно ждать пока автобус/троллейбус уедет прежде чем дорогу переходить.
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987
MPEG-8 39 минут назад
Едет скорый поезд на полной скорости. Вдруг он съезжает с рельс, проскакивает лесополосу, кукурузное поле и вновь возвращается на рельсы. Обалдевшие пассажиры спрашивают у машиниста:
- Что это было?
- Едем, смотрю мужик на рельсах срет.
- Так давить надо было!
- Так вот только в кукурузе и догнали!
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10k
Андрей Ма-С 42 минуты назад
надеюсь он ее догнал
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2k
Александр 49 минут назад
Она так всегда переходит, странно как удалось ей дожить до приличного для африки возраста.
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16k
Alex ASK 54 минуты назад
Закинуть курицу в кузовок до приезда ДПС
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−123
Сигизмунд Лазаревич 57 минут назад
справедливо было бы давить курицу, но увы за это ответственность.
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21k
Sergey Timonin 59 минут назад
такая хрень так и будет продолжаться, пока пешеходом не начнут отлавливать и штрафовать по полной.
А про автобусы ... в Германии в ПДД сказано, обьезжать стоящий на остановке автобус можно только со скоростью пешехода!
И не зря. Таких умников, как на видео, хватает везде.
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35k
Mamin Sibiriak Час назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Наталья Час назад
идиотка конченная. На месте этого водилы, её надо было о борт приложить
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16k
Роберт Шекли 2 часа назад
Нужно быть мастером, чтобы так остановить груженый Камаз
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7k
Колорад 2 часа назад
Автобус обходите сзади, а Камаз спереди.
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Водитель, помни: в каждом автобусе есть "гений", готовый после высадки не глядя рвануть через дорогу! Будь осторожен!
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