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Авария дня. Девушка прокатилась с пьяным водителем и оказалась в больнице

Авария дня. Девушка прокатилась с пьяным водителем и оказалась в больнице

Автор:
04 июля 2022 11:23
Сообщество : Аварии
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
594
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В посёлке Янино-1 Ленинградской области пьяный парень взял у своего знакомого мотоцикл и попал в ДТП, а после этого убежал, бросив травмированную пассажирку.
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Источник:

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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7  комментариев
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1k
pinbalist Час назад
Главное чтобы такие не размножались
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78
MAX 2 минуты назад
Приняла позу Ленина
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8k
Лещ 4 минуты назад
Перед тем как сесть на мотоцикл, надо хотя бы теоретически знать азы управления двухколёсной техникой. Обязательно надо знать, что такое- контрруление!!! Данный имбицил этого не знал и не смог повернуть в поворот...
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69k
Доктор Джонс Полчаса назад
Слышен хруст, но не французских булок...
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Тише едешь - дальше будешь
Быстро едешь - медленно понесут.
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19k
nobody® 2 часа назад
Такое чувство, будто мат вырезали вначале ролика
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Феноменальные [мат]... что фемина, что мас.
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Олег

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