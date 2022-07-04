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В посёлке Янино-1 Ленинградской области пьяный парень взял у своего знакомого мотоцикл и попал в ДТП, а после этого убежал, бросив травмированную пассажирку.
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