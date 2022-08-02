В Пензе оторвавшийся прицеп вылетел на встречную полосу под фуру

В Пенз в районе Безымянного ручья на трассе М5 водитель "Нивы" потерял прицеп. На видео видно, как прицеп сначала кинуло вправо, где он врезался в отбойник, а затем отбросило на встречную полосу под фуру.

0 Пострадавших в данном ДТП нет.

Момент столкновения В Пенз в районе Безымянного ручья на трассе М5 водитель "Нивы" потерял прицеп. На видео видно, как прицеп сначала кинуло вправо, где он врезался в отбойник, а затем отбросило на встречную полосу под фуру. 2022-08-02T11:28:46+03:00 Источник: