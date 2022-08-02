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В Пензе оторвавшийся прицеп вылетел на встречную полосу под фуру

В Пензе оторвавшийся прицеп вылетел на встречную полосу под фуру

Автор:
02 августа 2022 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   прицеп   прицеп отвалился   фура   
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В Пенз в районе Безымянного ручья на трассе М5 водитель "Нивы" потерял прицеп. На видео видно, как прицеп сначала кинуло вправо, где он врезался в отбойник, а затем отбросило на встречную полосу под фуру.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   прицеп   прицеп отвалился   фура   
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6  комментариев
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2k
AndreyOnovamnado 2 часа назад
Нормальные прицепы имеют страховочный трос, или цепочку, на случай если крепление поломается, или не выдержит.

Тридварасу лень было страховку зацепить.
Типа - раньше не отстёгивался прицеп, и сейчас всё норм будет.
Ну теперь будет должен нормально денег, лень никогда не окупалась ещё. Всё хорошо, но "до поры, до времени".
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1k
Довер Иванович Полчаса назад
Это видно продолжение из предыдущего поста с гипсокартоном, в Российской версии "Пункта назначения"
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1k
Duke_kir Полчаса назад
а если бы в легковую и зацепом в стекло?
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25k
Киры4 3 часа назад
Сегодня прицеперы жгут)
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Олег

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