В Пензе оторвавшийся прицеп вылетел на встречную полосу под фуру

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В Пенз в районе Безымянного ручья на трассе М5 водитель "Нивы" потерял прицеп. На видео видно, как прицеп сначала кинуло вправо, где он врезался в отбойник, а затем отбросило на встречную полосу под фуру.
Момент столкновения
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Последствия ДТП
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп прицеп прицеп отвалился фура
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Тридварасу лень было страховку зацепить.
Типа - раньше не отстёгивался прицеп, и сейчас всё норм будет.
Ну теперь будет должен нормально денег, лень никогда не окупалась ещё. Всё хорошо, но "до поры, до времени".