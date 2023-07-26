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«Газель» взорвалась на трассе в Тюменской области

«Газель» взорвалась на трассе в Тюменской области

Автор:
26 июля 2023 10:35
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Россия   Тюмень   авто   взрыв   газель   
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В Тюменской области на объездной дороге взорвалась припаркованная Газель. К счастью, внутри и рядом в этот момент никого не было. Момент взрыва запечатлел один из очевидцев.

Перед тем, как машина загорелась и взорвалась, из нее некоторое время капало масло. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования. Сейчас проводится расследование с целью установления причин пожара и причиненного ущерба.

В видео присутствует ненормативная лексика.

По одно из версий причиной взрыва могло стать газовое оборудование, а причиной возгорания - неисправность электропроводки.

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Метки: Видео   Россия   Тюмень   авто   взрыв   газель   
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7  комментариев
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27k
Киры4 2 часа назад
Очень смешно...
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7
Igor 44 минуты назад
Позитивненько рванула.
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918
ruslan d 48 минут назад
Вот почему не запретят эти газульки , постоянно такая хрень с ними ...
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Alex Chebrikov

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