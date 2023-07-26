«Газель» взорвалась на трассе в Тюменской области

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В Тюменской области на объездной дороге взорвалась припаркованная Газель. К счастью, внутри и рядом в этот момент никого не было. Момент взрыва запечатлел один из очевидцев.
Перед тем, как машина загорелась и взорвалась, из нее некоторое время капало масло. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования. Сейчас проводится расследование с целью установления причин пожара и причиненного ущерба.
В видео присутствует ненормативная лексика.
По одно из версий причиной взрыва могло стать газовое оборудование, а причиной возгорания - неисправность электропроводки.
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