Налево поедешь — коня разобьёшь: ДТП из Новосибирска

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Водитель "Тойоты" решил не обращать внимания на знаки и выехал на улицу Петухова сразу налево, там его ждал сюрприз в виде дорогого внедорожника.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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