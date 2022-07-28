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Налево поедешь — коня разобьёшь: ДТП из Новосибирска

Налево поедешь — коня разобьёшь: ДТП из Новосибирска

Автор:
28 июля 2022 14:20
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   ПДД   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
684
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Водитель "Тойоты" решил не обращать внимания на знаки и выехал на улицу Петухова сразу налево, там его ждал сюрприз в виде дорогого внедорожника.

Источник:

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Метки: Toyota   ПДД   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
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5  комментариев
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9k
Игорь 2 часа назад
да я же сто раз так делал.....
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3k
Master Bo Минуту назад
И как это не прискорбно, у нас в Новосибе это сплошь и рядом. Народ как хочет, так и ездит...
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2k
АлексЮстасу 14 минут назад
Знак "направо"? Нет, не видел.
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3k
Евгений Час назад
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Дмитрий Час назад
А снимавший там в конце головой о панель приборов бился что ли?
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Олег

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