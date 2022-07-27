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Авария дня. В Калужской области в ДТП погиб пенсионер на «ВАЗе»

Авария дня. В Калужской области в ДТП погиб пенсионер на «ВАЗе»

Автор:
27 июля 2022 13:48
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Малоярославецком районе 64-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» совершал поворот налево и не пропустил встречную Skoda Octavia. От удара отечественную легковушку разорвало пополам.
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Источник:

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Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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24  комментария
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7k
Борис Карабанов 5 часов назад
Святой Кардан! Хлеще мотоциклиста! В таких случаях, формулировка "не пропустил" просто абсурдна. Корректнее было бы "был сражён высокоточным гиперзвуковым оружием при попытке маневра".
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−102
Сигизмунд Лазаревич 5 минут назад
шкода это почти ламбо ))) следовательно медленно ездить не может.
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2k
Konstantin 12 минут назад
Что значит, -не пропустил? Жёлтый летел под 200. Как его учитывать в дорожной обстановке?
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10k
*Сергей* 55 минут назад
По ходу дед посмотрел на встречку перед тем как повернуть. Увидел где то вдалеке машины и поехал. Он же не знал что шкода не едет, а летит.
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4k
kleyman Час назад
Шкода автомобиль, даже при таких условиях, и водитель и пассажир живы, хоть и в больнице. АВТОВАЗ - в любом исполнении, гроб на колесах.
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21k
Евгений 2 часа назад
Светофор интересный. Имеет дополнительную секцию налево. По логике, для встречного направления должен был гореть красный. Получается, дед поехал под запрещающий сигнал светофора.
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30k
Игорь 3 часа назад
Меня обычно жестко минусуют, когда я влазию с комментами - что если бы перед перекрёстком (пусть даже на свой зелёный-раззелёный) сбрасывали скорость на всякий случай, многие бы живы остались.
Это безусловно не тот случай, тут просто отсутствие мозгов. Тут вопросы к медкомиссии - пора уже ограничивать выдачу справок безмозглым. Только как выявлять? Зато проблема пробок разом решится...
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24k
Павел Плеханов 3 часа назад
"Вот Шкода просвистела и ага..."
Вот что интересно: низко летел он по третьей полосе, а удар был, судя по видео, во второй. Т.е. шкодовод в последний момент взял правее, выцеливая жертву. Если бы "тормозил, не меняя полосы", то, скорее всего, ДТП не было бы.
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5k
Том Сойер 4 часа назад
Шкода Октавия RS - судя по цвету, да ещё небось чипованная, за 200 кобылок наверное в движке - то-то он и не ехал, он - летел, а дед, в силу своего возраста и скорости жёлтого "самолёта" - наверняка и не понял даже, что же произошло.....
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133
Максим Макашев 4 часа назад
у наШКОДившего мальчонки скорость, не иначе, под 200 была
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9k
Игорь 4 часа назад
мотоциклист накопил на Шкоду?
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12k
Konstantin 4 часа назад
Интересно, какая скорость вообще была?
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1k
Ловите наркомана! 4 часа назад
А был ли дед пристегнут?
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69k
Доктор Джонс 4 часа назад
Низко летел...
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927
Виктор Глущенко 4 часа назад
Конструктор ? Распил ? Леворулька однако .
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2k
Инквизитор РФ 4 часа назад
Ублюдок! Деда убил
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7k
Mowgley Z ⚔ 5 часов назад
Шкодовод пытался превысить скорость звука или света?
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17k
Алексей 5 часов назад
писец... укокошил деда на равном месте.....
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2k
pinbalist 5 часов назад
26 лет - дурь ещё не вся выветрилась, лётчик грёбанный.
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