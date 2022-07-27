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В Малоярославецком районе 64-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» совершал поворот налево и не пропустил встречную Skoda Octavia. От удара отечественную легковушку разорвало пополам.
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26-летний водитель иномарки и его 21-летний пассажир госпитализированы.
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Это безусловно не тот случай, тут просто отсутствие мозгов. Тут вопросы к медкомиссии - пора уже ограничивать выдачу справок безмозглым. Только как выявлять? Зато проблема пробок разом решится...
Вот что интересно: низко летел он по третьей полосе, а удар был, судя по видео, во второй. Т.е. шкодовод в последний момент взял правее, выцеливая жертву. Если бы "тормозил, не меняя полосы", то, скорее всего, ДТП не было бы.