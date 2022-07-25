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«Хозяин жизни» попался инспекторам в центре Москвы

«Хозяин жизни» попался инспекторам в центре Москвы

Автор:
25 июля 2022 12:45
Сообщество : Автомир
Метки: Land Cruiser   ДПС   авто   автохам   видео   гибдд   карма   нарушение пдд   
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Водитель «Крузака» с откидными рамками нагло нарушил ПДД прямо на глазах у инспекторов ДПС. Такой наглости полицейские не стерпели.

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Метки: Land Cruiser   ДПС   авто   автохам   видео   гибдд   карма   нарушение пдд   
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10  комментариев
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5k
Дмитрий 41 минуту назад
Разметка? Где?
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6k
azuver 7 минут назад
На наглую и хитрую жопу есть болт с левой резьбой.
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18k
ЦСКА 8 минут назад
Пора бы уже привыкнуть:
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4k
Михаил 13 минут назад
«Покажет "корочку" и поедет нарушать дальше.» Так все и будет, потому и живем как скот.
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1k
thor2006 13 минут назад
еще и без номеров?
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4k
alex Полчаса назад
а где итог? инспектора стали на 200 тыщ богаче?
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8k
КОСТЯН 53 минуты назад
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6k
ron Час назад
- Не зря старлей советовал спилить мушку, - вздыхал сержант, вынимая табельное оружие из ануса. Там же оказалась портупея, бланки для штрафов и рация. Рация непрерывно пищала.
))
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968
svarog19692007 Час назад
Подойду , поздороваются, извинятся , и пожелают счастливого пути !
:)
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