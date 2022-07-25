«Хозяин жизни» попался инспекторам в центре Москвы

1747
1
1
Водитель «Крузака» с откидными рамками нагло нарушил ПДД прямо на глазах у инспекторов ДПС. Такой наглости полицейские не стерпели.
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. Мотоцикл ГИБДД столкнулся с легковушкой в Москве
- Пьяный смельчак в Москве угнал авто элитной части ГИБДД и попал на видео
- Дорожный конфликт с наглым и неуравновешенным водителем «Туарега» в Новосибирске
- В Татарстане столкнулись BMW и автомобиль ДПС под песню Михаила Круга
- В Кемерове автохам на Крузаке разбил стекло другому автомобилисту
Метки: Land Cruiser ДПС авто автохам видео гибдд карма нарушение пдд
Новости партнёров
))
:)