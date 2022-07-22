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Авария дня. Трал с катком вылетел на встречную полосу

Авария дня. Трал с катком вылетел на встречную полосу

Автор:
22 июля 2022 11:26
Сообщество : Аварии
Метки: авария дня   авто   авто авария   каток   массовое дтп   смертельное дтп   
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На Омском мосту в Кургане грузовик MAN потерял трал с катком. Прицеп оказался на встречной полосе и раздавил легковой автомобиль марки Geelу. После этого каток влетел в "ГАЗель".
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Источник:

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Метки: авария дня   авто   авто авария   каток   массовое дтп   смертельное дтп   
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4  комментария
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7k
Борис Карабанов Час назад
Вот, так, едешь себе и ничего не подозреваешь, а смертушка твоя уже рядом едет.
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1k
Angelpro 6 минут назад
Мляяя, вот воля случая и хрен предугадаешь.
Едешь себе спокойно и на тебе.
Печально.
Девушке царствие небесное, родственникам соболезнования.
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90
Аврашалом Маркович 8 минут назад
"Мясо всякое" значит? Хоть я не моралфаг, но как-то не очень так говорить...
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20k
BiZ 42 минуты назад
пункт назначения
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