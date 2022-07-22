Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году

Авария дня. Пожилая женщина из Чехии устроила смертельное ДТП

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Авария дня. Мужчина и его дочь погибли в ДТП в Башкирии

Авария дня. В Санкт-Петербурге автомобиль разорвало на части от удара о бетонный столб