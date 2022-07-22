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На Омском мосту в Кургане грузовик MAN потерял трал с катком. Прицеп оказался на встречной полосе и раздавил легковой автомобиль марки Geelу. После этого каток влетел в "ГАЗель".
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Источник:
АНТИФИШКИ
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