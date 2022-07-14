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Ждал в засаде: дорогое ДТП с участием Rolls-Royce на Камчатке

Ждал в засаде: дорогое ДТП с участием Rolls-Royce на Камчатке

Автор:
14 июля 2022 15:01
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Rolls Royce   аварии   авто   автоподстава   видео   дтп   подствава   
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Странное ДТП с еще более странными последствиями произошло в районе угольного пирса в акватории Авачинской бухты в Петропавловске. Столкнулись люксовый Rolls-Royce Cullinan и старая BMW 5-серии.

Источник:

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Метки: BMW   Rolls Royce   аварии   авто   автоподстава   видео   дтп   подствава   
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10  комментариев
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1k
Ловите наркомана! Час назад
Как-то они неуверено столкнулись, без огонька
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86k
Феофан 10 минут назад
Охранник - ленивый распи_здос. Открывал бы обе створки, не приходилось бы выезжать на встречу. А там уже подстава, не подстава ХЗ.
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925
олег 15 минут назад
ничего там не стянешь со страховой ,если это не твоя личная страховая.
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15k
ВОВЧЕГ 19 минут назад
Хозяин старого ведра надеюсь тоже сгорел в нем!
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1k
Vadim Balabanov 44 минуты назад
Мне, как европейскому жителю, далекому от российских реалий - ни хера не понятно... Обьясните в чем цимес... Может в Европе можно внедрить?
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46k
dima423 55 минут назад
Обычный развод страховой
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14k
Александр Час назад
Надо было обе воротины открывать, тогда можно было выехать со двора не выезжая на встречную полосу.
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592
HalloFreeSpace Час назад
Чистое совпадение )
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