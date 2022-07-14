Ждал в засаде: дорогое ДТП с участием Rolls-Royce на Камчатке

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Странное ДТП с еще более странными последствиями произошло в районе угольного пирса в акватории Авачинской бухты в Петропавловске. Столкнулись люксовый Rolls-Royce Cullinan и старая BMW 5-серии.
ДТП произошло 8 июля в районе угольного пирса, когда Rolls-Royce Cullinan выезжал из ворот. В этот момент его поджидал водитель BMW, чтобы целенаправленно устроить ДТП.
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Участники ДТП не стали вызывать сотрудников ГИБДД, водитель Rolls-Royce признал свою вину на месте.
Однако данный инцидент получил дальнейшее развитие.
Однако данный инцидент получил дальнейшее развитие.
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12 июля автомобиль BMW, который участвовал в ДТП, странным образом сгорел. Пожарные выясняют причину возгорания.
Мошенничество со страховкой или автоподстава?
Мошенничество со страховкой или автоподстава?
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АНТИФИШКИ
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Метки: BMW Rolls Royce аварии авто автоподстава видео дтп подствава
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