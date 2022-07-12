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Карма для обочечников: два небольших ДТП с участием сразу двух наглецов

Карма для обочечников: два небольших ДТП с участием сразу двух наглецов

Автор:
12 июля 2022 09:59
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   автохам   видео   мелкое дтп   обочечник   
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На Симферопольском шоссе в сторону столицы сразу несколько обочечников устроили проблем себе и другим. Теперь никто никуда не торопится!

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Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   автохам   видео   мелкое дтп   обочечник   
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7  комментариев
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21k
albedo Час назад
Камеры ставить надо. И штраф с каждой. Самый действенный метод.
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890
Nick 4 минуты назад
Жорик не уиноуатт !
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2k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Красивая подушка безопасности
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15k
ВОВЧЕГ 59 минут назад
Опять общество ЛГБТ, опаздывает на случку!
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8k
Б.Касторский Час назад
Короли жизни не должны замечать такую мелочь как буксировка! Это холоп должен предугадать желания властителя судеб.
Бараны конечно. Еще и учить пытаются.
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