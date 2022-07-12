Карма для обочечников: два небольших ДТП с участием сразу двух наглецов

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На Симферопольском шоссе в сторону столицы сразу несколько обочечников устроили проблем себе и другим. Теперь никто никуда не торопится!
АНТИФИШКИ
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Бараны конечно. Еще и учить пытаются.