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На трассе А-107 у деревни Могильцы в Пушкинском районе водитель Toyota Auris хотел повернуть налево в неположенном месте и совершил столкновение со встречным мотоциклом Honda.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Столкновение было настолько сильным, что мотоциклист пролетел несколько десятков метров и скончался на месте ДТП.
Момент столкновения
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Последствия ДТП
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Присутствует ненормативная лексика!
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АНТИФИШКИ
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Работа естественного отбора через мотоциклистов наглядно. Каждый год сотни двухколесных умирают, но каждый год куча свежих считает что вот их ну точно не заденет. По мне так давно пора освобождать водителей авто от ответственности в случае аварии с мотоциклистами/велосипедистами/самокатчиками. А последних обязать при получении прав подписывать документы на донорство. И это не какая-то нелюбовь к двухколесным, а лишь здравый смысл. Просто ну алло люди! Это как надо себя не любить, чтобы видя нынешнее количество дятлов все равно лезть на дорогу не находясь в стальной клетке и наивно ожидать что сегодня пронесет. В итоге из-за желания самоубийцы привлечь внимание простой человек становится невольным убийцей и похерено уже две жизни.
Несколько раз посмотрел видео. Мотоциклист врезался в бочину, подлетел и упал на капот авто
На несколько метров улетели осколки
Глупость, которой учили в автошколе, дескать, дорога не прощает невнимательности и что нужно выбирать скоростной режим, надо забыть. Сел на мотоцикл и утопил что есть мощи! Ветер в лицо, волосы назад и вперед!!! На встречу приключениям!!!
Вы повреждения видели? Представляете какая была скорость?
Я предпочитаю выбирать скоростной режим согласно ПДД. Дураков везде хватает. И биться только потому, что кто-то нарушает? Нет, я пожалуй не стану.
Или то другое, там понимать надо?