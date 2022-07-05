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Авария дня. Смертельное ДТП с мотоциклистом на трассе в Подмосковье

Авария дня. Смертельное ДТП с мотоциклистом на трассе в Подмосковье

Автор:
05 июля 2022 12:14
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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На трассе А-107 у деревни Могильцы в Пушкинском районе водитель Toyota Auris хотел повернуть налево в неположенном месте и совершил столкновение со встречным мотоциклом Honda.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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13  комментариев
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2k
GROMOZEKA Полчаса назад
Тойотовод виновен без сомнения, ну а мотоциклист, судя по мельканиям, опять шел на второй-космической
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16k
Дмитрий 18 минут назад
Сейчас к нам придёт тов. с ником Александр и расскажет, что ни в чём не повинный мацатыклист ехал 60 км.ч. и это просто на видео выглядит как 200. А слепой коробочник его убил.
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6k
Алексей 40 минут назад
Тут хруст бесспорно не виновен. А тойотовод зато живой.
Работа естественного отбора через мотоциклистов наглядно. Каждый год сотни двухколесных умирают, но каждый год куча свежих считает что вот их ну точно не заденет. По мне так давно пора освобождать водителей авто от ответственности в случае аварии с мотоциклистами/велосипедистами/самокатчиками. А последних обязать при получении прав подписывать документы на донорство. И это не какая-то нелюбовь к двухколесным, а лишь здравый смысл. Просто ну алло люди! Это как надо себя не любить, чтобы видя нынешнее количество дятлов все равно лезть на дорогу не находясь в стальной клетке и наивно ожидать что сегодня пронесет. В итоге из-за желания самоубийцы привлечь внимание простой человек становится невольным убийцей и похерено уже две жизни.
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15k
Роберт Шекли 45 минут назад
<<Столкновение было настолько сильным, что мотоциклист пролетел несколько десятков метров и скончался на месте ДТП.>>

Несколько раз посмотрел видео. Мотоциклист врезался в бочину, подлетел и упал на капот авто

На несколько метров улетели осколки
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701
Утренний вечер Час назад
Вот такие надо ставить от дебилов на дороге
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
В целом хруст планомерно к этому и шел. Всё закономерно.
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11k
P.F. 2 часа назад
Название деревни символично...
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