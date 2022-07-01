«Форсаж» на минималках: крутая погоня за пьяным молодым водителем в Марий Эл

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В Йошкар-Оле инспекторы ДПС хотели остановить полуразбитый ВАЗ-2112, однако водитель не остановился и попытался скрыться, проявив навыки экстремального вождения.
Немного оторвавшись от преследователей, нарушитель выскочил из машины и побежал в сторону гаражей, но был задержан инспекторами ДПС.
- За рулем легковушки находился 18-летний житель Моркинского района, не имеющий водительских прав. Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД. Так, в 2021 году молодого человека привлекли к административной ответственности за вождение без прав, - сообщили в ГИБДД.
От медосвидетельствования парень отказался. Машина принадлежит ему, но она не зарегистрирована.
От медосвидетельствования парень отказался. Машина принадлежит ему, но она не зарегистрирована.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да ну. Неторопливые догонялки. Менты вежливо ждали, пока чувак после неуправляемых раскруток опять начнёт движение по прямой. Вообще, с бегом как-то лучше получается у них, чем на колёсах. Ну, понятно - стрелять и таранить не с руки. Затрахает начальство с рапортами и отчётами. Мне понравились особняки - место для дома выбрано со вкусом, с. видом на гаражи. На закате солнце окрашивает нежно-розовым цветом рубероидные крыши гаражей. Красиво.
Нет, это не за идиотизм, это даже не наказание, это из за феерической неспособности управлять автомобилем, скорее всего это какие то индивидуальные особенности организма, препятствующие вождению авто и прохождению поворотов (у меня вот астма, имеются ограничения в питании, у него что то другое - тоже должны быть ограничения).