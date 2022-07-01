«Форсаж» на минималках: крутая погоня за пьяным молодым водителем в Марий Эл

- За рулем легковушки находился 18-летний житель Моркинского района, не имеющий водительских прав. Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД. Так, в 2021 году молодого человека привлекли к административной ответственности за вождение без прав, - сообщили в ГИБДД.



От медосвидетельствования парень отказался. Машина принадлежит ему, но она не зарегистрирована.

2022-07-01T13:03:26+03:00