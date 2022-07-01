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«Форсаж» на минималках: крутая погоня за пьяным молодым водителем в Марий Эл

«Форсаж» на минималках: крутая погоня за пьяным молодым водителем в Марий Эл

Автор:
01 июля 2022 13:03
Сообщество : Жить в России
Метки: ВАЗ   ДПС   Погоня   авто   видео   гибдд   дтп   преследование   
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В Йошкар-Оле инспекторы ДПС хотели остановить полуразбитый ВАЗ-2112, однако водитель не остановился и попытался скрыться, проявив навыки экстремального вождения.

Источник:

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Метки: ВАЗ   ДПС   Погоня   авто   видео   гибдд   дтп   преследование   
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17  комментариев
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−157
Thomsen 2 часа назад
<крутая погоня>

Да ну. Неторопливые догонялки. Менты вежливо ждали, пока чувак после неуправляемых раскруток опять начнёт движение по прямой. Вообще, с бегом как-то лучше получается у них, чем на колёсах. Ну, понятно - стрелять и таранить не с руки. Затрахает начальство с рапортами и отчётами. Мне понравились особняки - место для дома выбрано со вкусом, с. видом на гаражи. На закате солнце окрашивает нежно-розовым цветом рубероидные крыши гаражей. Красиво.
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9k
Сол Гудман 3 минуты назад
Коттеджи смотрю не дешевые такие, а дороги убитые
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6k
Pravednik84 15 минут назад
Кроме решений суда по алкоголю, "гонкам" с ГИБДД (и может ещё чего) хочу добавить от себя - пожизненное лишение прав.
Нет, это не за идиотизм, это даже не наказание, это из за феерической неспособности управлять автомобилем, скорее всего это какие то индивидуальные особенности организма, препятствующие вождению авто и прохождению поворотов (у меня вот астма, имеются ограничения в питании, у него что то другое - тоже должны быть ограничения).
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1k
Дро4ер Полоумный 22 минуты назад
Менты давали ему все шансы чтобы уйти, но он ими не воспользовался
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351
Куруш 22 минуты назад
18 лет? В армию! Без возможности отмазаться. И что бы часть была строевая.
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107
Дмитрий 24 минуты назад
мамкин дристер
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
А по факту - тварь конченная. А все из-за того что на самом деле ничего ему за это особо и не будет.
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
Да разве это погоня? Так, избиение младенца. У него настолько лысая резина, что на мокрой дороге от малейшего виляния машину разворачивает на несколько оборотов. А выхлоп такой сизый, что можно было неспеша за ним ехать пока у него все маслов движке не вылетело через выхлопную трубу :)
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48k
Олег 50 минут назад
и зачем эти зачеты по бегу? Стрелять сразу. А если он вооружен и ткнёт ножиком инспектора?
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25k
SerGProS Час назад
Лох какой-то.Даже дворами уйти не смог.
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10k
Андрей Ма-С 2 часа назад
бегать он умеет лучше чем ездить))) Я вот гадал что у него раньше кончится бензин или масло в двигателе.
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5k
hhwost 2 часа назад
и вот что ты ему сделаешь? прав нет - отбирать нечего. машину отобрать нельзя. заплатит тридцатку штрафа, заберёт машину с штрафстоянки на эвакуаторе и всё с начала, до следующего раза. разве что в течение года опять пьяным попадётся - тогда ещё есть шанс избавить общество от дебила на пару лет.
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7k
SuperTroll 2 часа назад
Парень просто учил копов, полицейскому развороту
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586
HalloFreeSpace 2 часа назад
фига он трюкач ...
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6k
klop 2 часа назад
Дома такие боХатые, а дорога вся ушатаная.
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