Хроника падения: рассказываю, что стало с легендарным Икарусом и какие автобусы сейчас выпускает завод

Однако с крушением социалистического лагеря для венгерских автобусов настали тяжелейшие времена. Ориентированные на советский и восточноевропейский рынки автобусы в новом капиталистическом мире оказались почти никому не нужны.

Уже в апреле 1990-го из-за тяжелой экономической ситуации в СССР на Икарусе стояло невостребованные 1500 новеньких автобусов. Началось закрытие производства. Из всей системы завода уцелел лишь один сборочный цех в Будапеште, где продолжили собирать небольшие партии Икарусов. Уволено было более 2,5 тысяч сотрудников.