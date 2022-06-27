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Хроника падения: рассказываю, что стало с легендарным Икарусом и какие автобусы сейчас выпускает завод

Хроника падения: рассказываю, что стало с легендарным Икарусом и какие автобусы сейчас выпускает завод

Автор:
27 июня 2022 13:57
Метки: автобус   история   техника   
967
13

Люди, что застали в России хотя б 1990-е годы, еще отлично помнят самые популярные и комфортные тогда автобусы. Длинные желтые и красно-белые Икарусы.

Те самые венгерские трудяги, что ежедневно возили народ по городам и весям нашей огромной страны. Как в столице, так и на отдаленной периферии.

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Последние Икарусы классической 200-й серии почти все сняты были с российских маршрутов уже в 2010-е годы. Хотя в том же Екатеринбурге работали аж до 2021-го, несмотря на солидный возраст за двадцать лет. С их списанием была поставлена последняя точка в работе рейсовых Икарусов на наших маршрутах...

Сейчас некоторые пожилые туристические Икарусы еще остаются в корпоративных автопарках кое-каких российских компаний.

Но что же сегодня стало со знаменитым венгерским автопроизводителем и как сегодня живет легендарный завод? Рассказываю.


Рождение легенды

Прежде всего немного истории. Сам завод Икарус - один из истинных ветеранов мирового автопрома. Ибо создан был в далеком 1886-м году, еще в единой Австро-Венгрии. Каретных дел мастером Имре Ури и его братьями.

Свое название компания получила по имени легендарного древнегреческого персонажа Икара (Икаруса) - того самого, что неосмотрительно летал на крыльях под самым солнцем. Ибо вначале своего нелегкого пути венгерское предприятие производило и запчасти для аэропланов.

Автобусы Икарус начал производить уже в послевоенную вторую половину 1940-х. В начале 1950-х компания начала производить свою первую успешную модель - Ikarus 55, прозванную за шумный двигатель и необычный внешний вид "пылесосом" или "ракетой".

А с 1965-го года венгерские машины по линии Совета Экономической взаимопомощи (СЭВ) начали поставляться почти во все страны соцлагеря. Включая, СССР, куда в 1970-е годы отправлялось ежегодно около 7 тысяч городских да международных Икарусов (около 90% всего экспорта предприятия).

Интересно, что первые Икарусы в СССР поставлялись в Прибалтику и Белоруссию. А затем - в Горький (Нижний Новгород) и Волгоград.

К 1984-му году Икарус оказался (внезапно!) аж четвертым производителем автобусов в мире. На заводах предприятия в венгерских Будапеште и Секешфехерваре тогда собрано было рекордные 14 тысяч машин.

Автобус Икарус славился своими мягкими сиденьями и плавным ходом - за счет пневноподвески. И большими панорамными окнами. Хотя все же по ряду показателей немало уступал своим западным конкурентам.


Новые времена

Однако с крушением социалистического лагеря для венгерских автобусов настали тяжелейшие времена. Ориентированные на советский и восточноевропейский рынки автобусы в новом капиталистическом мире оказались почти никому не нужны.


Уже в апреле 1990-го из-за тяжелой экономической ситуации в СССР на Икарусе стояло невостребованные 1500 новеньких автобусов. Началось закрытие производства. Из всей системы завода уцелел лишь один сборочный цех в Будапеште, где продолжили собирать небольшие партии Икарусов. Уволено было более 2,5 тысяч сотрудников.

Интересно, что в 2004-м году погибавший венгерский автобусный завод пытались за 10 млн долларов купить наши соотечественники - российская компания РусПромАвто. Однако сделка по каким-то причинам сорвалась.

Не удалось наладить производство Икарусов и на Тушинском машиностроительном заводе в Москве - помешал кризис 1998-го.

Сегодня Ikarus - выкупленная местным бизнесменом Габором Селешем небольшая частная фирма, что отчаянно борется за собственное существование.

Икарус время от времени пытается производить новые автобусы. Как например, вот такой дизельный IKARUS-125 на шасси Volvo, способный принять на борт до 80 пассажиров.

Производит завод и вот такой электрический IKARUS CityPioneer, рассчитанный на 84 пассажира, с запасом хода до 300 км.

В планах венгерской компании и создание нового электрического автобуса - в тесном сотрудничестве с китайскими партнерами. Кроме того, Икарус выпускает спецтехнику - медицинские и военные автобусы, автобусы для транспортировки заключенных.


В общем, легендарный венгерский бренд Ikarus борется за свое выживание как только может!

Источник:

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Метки: автобус   история   техника   
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10  комментариев
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70k
Максим 2 часа назад
Сами виноваты. И к лучшему.. и белорусский МАЗы и Российские автобусы счас не уступают западным.
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1k
RaiJu 13 минут назад
На первом фото шикарная женщина
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14k
Совранский 41 минуту назад
"клятый совок" - производство до 12 000 штук в год.
"ура мы в ЕС" - НУЛЬ
Вы прослушали краткий курс развития предприятия от авторитетных экономистов)
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24k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Настолько популярные автобусы у нас, что слово "Икарус" стало больше с автобусом ассоциироваться, чем с греческим мифом
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Димон

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