Начинающая автомобилистка из Ульяновска очень разнервничалась и уехала в кювет

Женщина за рулём "Лады" со знаком «Начинающий водитель» по глупости стукнула "Фольксваген" и решила уехать с места ДТП. Далеко скрыться ей не удалось — при повороте налево она не докрутила руль и ухала в кювет к ж/д путям.

0 Автомобилистка отлично спряталась!