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Начинающая автомобилистка из Ульяновска очень разнервничалась и уехала в кювет

Начинающая автомобилистка из Ульяновска очень разнервничалась и уехала в кювет

Автор:
22 июня 2022 12:56
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   лада   
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Женщина за рулём "Лады" со знаком «Начинающий водитель» по глупости стукнула "Фольксваген" и решила уехать с места ДТП. Далеко скрыться ей не удалось — при повороте налево она не докрутила руль и ухала в кювет к ж/д путям.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   лада   
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7  комментариев
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8k
Игорь 2 часа назад
хорошо что на этом ее нервная поездка закончилась.
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Владимир Полминуты назад
спряталась!!!
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кот базилий 2 минуты назад
Жаба шизоидная.
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4k
Frank Borman 2 минуты назад
Не нервируйте женщину, когда у нее ПМС. Обычно это очень плохо заканчивается.
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2k
Feathery 22 минуты назад
Отобрать водительское и сжечь нах! А водительское вернуть туда, где получала...
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Lovels Travel 2 часа назад
Вывод: экзамены куплены
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Олег

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