Начинающая автомобилистка из Ульяновска очень разнервничалась и уехала в кювет

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Женщина за рулём "Лады" со знаком «Начинающий водитель» по глупости стукнула "Фольксваген" и решила уехать с места ДТП. Далеко скрыться ей не удалось — при повороте налево она не докрутила руль и ухала в кювет к ж/д путям.
Источник:
АНТИФИШКИ
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