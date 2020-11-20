На месте происшествия скончались 4 человека, один умер по дороге в больницу, один — в больнице.



Все погибшие являются жителями города Нарын: девушка 2005 года рождения; женщина 1980 года рождения; женщина 1947 года рождения; ребенок 2020 года рождения; женщина 1965 года рождения; мальчик 2007 года рождения.



Пострадавшие: водитель 1994 года рождения, житель города Нарын; жительница города Бишкек 2012 года рождения; житель города Нарын 1999 года рождения.