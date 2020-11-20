На объездной дороге недалеко от Бишкека водитель минивэна Honda Stepwgn пытался проехать на красный сигнал светофора и столкнулся с КамАЗом, а затем врезался в разделительное ограждение. В момент ДТП в салоне минивэна находились 9 человек.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Видео опубликовано в Telegram-канале СЕЙЧАС KG
На месте происшествия скончались 4 человека, один умер по дороге в больницу, один — в больнице.
Все погибшие являются жителями города Нарын: девушка 2005 года рождения; женщина 1980 года рождения; женщина 1947 года рождения; ребенок 2020 года рождения; женщина 1965 года рождения; мальчик 2007 года рождения.
Пострадавшие: водитель 1994 года рождения, житель города Нарын; жительница города Бишкек 2012 года рождения; житель города Нарын 1999 года рождения.
Все погибшие являются жителями города Нарын: девушка 2005 года рождения; женщина 1980 года рождения; женщина 1947 года рождения; ребенок 2020 года рождения; женщина 1965 года рождения; мальчик 2007 года рождения.
Пострадавшие: водитель 1994 года рождения, житель города Нарын; жительница города Бишкек 2012 года рождения; житель города Нарын 1999 года рождения.
Последствия ДТП
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Пьяный водитель насмерть сбил молодую пару
- Авария дня. В центре Екатеринбурга фургон врезался в группу пешеходов
- Авария дня. Безмозглый водитель скутера
- Авария дня. Трагическое с ДТП с двумя погибшими в Польше
- Авария дня. Школьница погибла в жутком ДТП под Тюменью
21
Понравилось21
Новости партнёров