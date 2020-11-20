FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3835 постов • 442 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Страшное ДТП с шестью погибшими в Кыргызстане

Авария дня. Страшное ДТП с шестью погибшими в Кыргызстане (3 фото + 3 видео)

Автор:
20 ноября 2020 11:22
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   на красный   смертельное дтп   
689
3
3
На объездной дороге недалеко от Бишкека водитель минивэна Honda Stepwgn пытался проехать на красный сигнал светофора и столкнулся с КамАЗом, а затем врезался в разделительное ограждение. В момент ДТП в салоне минивэна находились 9 человек.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   на красный   смертельное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
aed Час назад
Сайт хорошего настроения, говорили они...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Игорь 3 минуты назад
Вот М У Д А К
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Seledochnik 14 минут назад
Молодец какой, летел навстречу судьбе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
847
Леший 24 минуты назад
водила автобуса отмороженный...а камазист мог бы и посмотреть по сторонам, всё-таки начинаешь движение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vladimir Lysikov Полчаса назад
В таких местах демпферы хорошо бы устанавливать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Peacemaker1873 52 минуты назад
Жесть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
977
Провокатор Час назад
Классический проскакун.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Петр Провокатор 45 минут назад
Это эпический проскакун - красный давно уже горел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SSD Час назад
Пипец какой то, а водитель то чего не сдох?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kuchipachi SSD Час назад
видимо кто-то посчитал, что это было бы для него слишком легкое наказание, а может даже и не наказание вовсе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Roman SSD 8 минут назад
Пристегнулся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Авария дня. Трагическое с ДТП с двумя погибшими в Польше Авария дня. Трагическое с ДТП с двумя погибшими в Польше Авария дня. В Кемерове таксист устроил смертельное ДТП Авария дня. В Кемерове таксист устроил смертельное ДТП Авария дня. Пьяный водитель насмерть сбил молодую пару Авария дня. Пьяный водитель насмерть сбил молодую пару Авария дня. Безмозглый водитель скутера Авария дня. Безмозглый водитель скутера Авария дня. Школьница погибла в жутком ДТП под Тюменью Авария дня. Школьница погибла в жутком ДТП под Тюменью
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1703850



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Не наш герой": в Челябинске неизвестные испортили граффити с Нурмагомедовым
2
191
"Не наш герой": в Челябинске неизвестные испортили граффити с Нурмагомедовым
Об изменах с юмором. Подборка самых нелепых ситуаций
3
106
Об изменах с юмором. Подборка самых нелепых ситуаций
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Архитектурные неудачи: худшие дома Ирландии
0
4
Архитектурные неудачи: худшие дома Ирландии
Самые популярные жанры музыки с 1990 года по 2020 год
1
33
Самые популярные жанры музыки с 1990 года по 2020 год
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание?
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#факты#кино#дтп#смешные#авто авария#картинки#разное#коронавирус
#фото#россия#интересное#прикольные#подборка#спорт#автомобили#москва#автомир#в мире
#прикол#животные#история#авария#СССР#на различный вкус#актеры#новости#история фильма#здоровые

На что жалуетесь?

Вернуться