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Авария дня. В Екатеринбурге женщина погибла в ДТП за неделю до свадьбы

Авария дня. В Екатеринбурге женщина погибла в ДТП за неделю до свадьбы (4 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 10:37
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   на красный   смертельное дтп   
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На проспекте Сахарова в Екатеринбурге водитель автомобиля Volkswagen Polo проехал на красный сигнал светофора и, избегая столкновения с пешеходом, боком протаранил дорожное ограждение. Пассажирка, которая ехала сзади, скончалась на месте.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   на красный   смертельное дтп   
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7  комментариев
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22k
Андрей Час назад
Когда у нас уже начнут расстреливать за пьяную езду?
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567
bad boy 16 минут назад
Сайт хорошего настроения,говорили они...
Все чаще убеждаюсь, что сайт превращается в гомно. простите если задел чьи то чувства.
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16
nikad 20 минут назад
ну в принципе пассажиры сами сделали свой выбор....
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6k
Михаил Филиппов 39 минут назад
все были не пристегнуты. сели в авто с бухим.. Дарвин рулит. все нормально.
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2k
Timka 2 часа назад
Ну если бухие то туда им и дорога.
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1k
Андрей Timka Час назад
Хоть других не забрали никого
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12k
Konstantin Timka Час назад
Водятел то жив.
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