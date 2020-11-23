На проспекте Сахарова в Екатеринбурге водитель автомобиля Volkswagen Polo проехал на красный сигнал светофора и, избегая столкновения с пешеходом, боком протаранил дорожное ограждение. Пассажирка, которая ехала сзади, скончалась на месте.
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В ДТП погибла женщина-пассажир, 1985 года рождения, у которой через неделю должна была состояться свадьба.
Второй пассажир, который ехал спереди, получил травмы, у него была перемотана голова, изорвана куртка, но он отказался от госпитализации. Он переживал из-за своей погибшей невесты.
Их друг, водитель автомобиля, серьезно пострадал: ограждением ему насквозь пробило ключицу.
Очевидцы говорят, что и пассажир, и водитель были пьяны.
Их друг, водитель автомобиля, серьезно пострадал: ограждением ему насквозь пробило ключицу.
Очевидцы говорят, что и пассажир, и водитель были пьяны.
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