Второй пассажир, который ехал спереди, получил травмы, у него была перемотана голова, изорвана куртка, но он отказался от госпитализации. Он переживал из-за своей погибшей невесты.



Их друг, водитель автомобиля, серьезно пострадал: ограждением ему насквозь пробило ключицу.



Очевидцы говорят, что и пассажир, и водитель были пьяны.