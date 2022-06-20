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Главное включить поворотник: ДТП с каршерингом на кольцевой в Санкт-Петербурге

Главное включить поворотник: ДТП с каршерингом на кольцевой в Санкт-Петербурге

Автор:
20 июня 2022 13:49
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   каршеринг   
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Водитель каршеринга начал уходить вправо, сначала во вторую полосу, а затем в крайнюю и оказался прямо перед носом автомобиля с регистратором.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   каршеринг   
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9  комментариев
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6k
Shade116 3 часа назад
С чувака на каршеринге три шкуры сдерут теперь
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ProstoBoBka 2 часа назад
Скорее всего проехал съезд... и таким маневром решил на обочину перестроиться... Как же [мат]... эти уеб...ы, которые так перестраиваются, "мне надо и все, я перестраиваюсь, а вы как хотите подстраивайтесь, я включил/включила поворотник, меня видно"!
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5k
driver71 2 часа назад
Да таких оленей на КАДе до хрена и больше. Летят в левых рядах до упора, а потом через все полосы на съезд ломятся. Утырки. Хотя этот что-то рановато ломится начал, на обочину что-ли хотел встать.
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Олег

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