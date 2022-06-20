Главное включить поворотник: ДТП с каршерингом на кольцевой в Санкт-Петербурге

1205
1
1
Водитель каршеринга начал уходить вправо, сначала во вторую полосу, а затем в крайнюю и оказался прямо перед носом автомобиля с регистратором.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Уклоняйтесь, сударь! Водитель «Ларгуса» спровоцировал ДТП в Чебоксарах
- Авария дня. На Кубани молодой водитель каршеринга влетел в стоящий КамАЗ
- Авария дня. Водитель каршеринга разбился насмерть в Подмосковье
- Эффектно завершила аренду: в Москве пьяная женщина на каршеринге заехала в подземный пешеходный переход
- Поездка завершена! В Сочи девушка на арендованном авто улетела с обрыва
Новости партнёров