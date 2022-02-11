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Авария дня. На Кубани молодой водитель каршеринга влетел в стоящий КамАЗ

Авария дня. На Кубани молодой водитель каршеринга влетел в стоящий КамАЗ (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 11:22
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   каршеринг   смертельное дтп   
913
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На трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом водитель арендованного Volkswagen Polo врезался в стоящий большегруз КамАЗ с полуприцепом.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   каршеринг   смертельное дтп   
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15  комментариев
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3k
Mowgley 3 часа назад
Теперь у Делимобиля есть кабриолет.
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−2
Алексей 5 минут назад
Ну вот и разделился делимобиль...
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2k
boom 21 минуту назад
эээ...продавить заднюю балку фуры, да еще и почти целиком поло под нее пропихнуть - это ж постараться надо было
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1k
Владимир 49 минут назад
Минус один.
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7k
Tamdima 50 минут назад
Суицидник!
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52k
alertol Час назад
Красиво выпилился, и слава богу что с собой никого не взял.
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900
Сергей Час назад
Все же считаю лучше купить свою, даже если это автоваз, мозги появятся за время управления и ответственность, да и гонять не сможет.
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−3
Дмитрий 2 часа назад
С первого раза прочитал "дебиломобиль"
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478
Шурман 2 часа назад
Как же легко в России взять машину на шаринг , в Европе все мозги вытрахают , один раз брал и то пока моя в ремонте была , по цене дешевле чем у гаража брать . Первое просили твою кредитку , второе это водительские права , потом отдельная страховка если ты испытываешь ризико ( типа не уверен ) , дальше документы и только после этого тебе создадут аккаунт , бредятина на пол дня регистрации . Сейчас ищу машину в Испании и тоже на сайте одно на деле другое .
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8k
Бритва 3 часа назад
голова водителя, должно быть, оказалась в багажнике.
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