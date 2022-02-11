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На трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом водитель арендованного Volkswagen Polo врезался в стоящий большегруз КамАЗ с полуприцепом.
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В результате столкновения каршеринговый «Фольксваген» практически полностью оказался под прицепом большегруза.
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