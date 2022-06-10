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Это было неожиданно: нестандартное ДТП из Москвы

Это было неожиданно: нестандартное ДТП из Москвы

Автор:
10 июня 2022 13:55
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   camry   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   необычное дтп   
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На Краснобогатырской улице женщина на автомобиле с регистратором поворачивала налево и неожиданно получила удар в бок.

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Метки: Toyota   camry   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   необычное дтп   
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10  комментариев
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Чет я не понял, а откуда этот Гудини взялся?
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Юрий 10 минут назад
Чего то вспомнилось.
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2k
Трям Полчаса назад
Шамаич?
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11k
.Атеист. Полчаса назад
Дауж, нежданчик прилетел. Из-за таких умников скоро нужно будет и вверх смотреть, а вдруг летун на приземление идет?))
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1k
Довер Иванович Час назад
Действительно неожиданно. Удивил.
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Мужик за рулём - обезьяна с гранатой. Мужиков опасно за руль пускать. Мужик на дороге - уноси ноги.:)
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
Представляю как тетка пересрала.
На ровном месте
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Олег

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