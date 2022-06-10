Это было неожиданно: нестандартное ДТП из Москвы

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На Краснобогатырской улице женщина на автомобиле с регистратором поворачивала налево и неожиданно получила удар в бок.
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