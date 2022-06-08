Крушение поезда - любимое представление американцев

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Иметь хобби очень важно, ведь это отличный способ расслабиться и отвлечься от повседневных стрессов. Однако в течение почти четырех десятков лет у людей по всей Америке было очень странное хобби, которое, кажется, не очень расслабляет. Они любили смотреть инсценированные крушения поездов.
Одно из самых известных инсценированных крушений поездов произошло 15 сентября 1896 года недалеко от Уэйко, штат Техас. Два паровоза мчались навстречу друг другу на полной скорости. Оба котла взорвались при ударе, и обломки разлетелись на сотни метров во всех направлениях. В результате аварии погибли по меньшей мере два зрителя. Еще у одного наблюдателя в глаз попал кусок мусора. Осколки машин изуродовали многих людей. Тем не менее, зрителей эти травмы не отпугнули. Более 40 000 человек пришли посмотреть на это зрелище, несмотря на очевидный риск, связанный с ним.
Организатором крушения поездов в сентябре 1896 года стал человек по имени Уильям Джордж Краш. Спектакль Краша оказался успешным, днако он был не первым предпринимателем, пытавшимся организовать такое событие Ранее в том же году человек по имени А.Л. Стритер организовал первое живое мероприятие, посвященное крушению поезда. Одна газета назвала мероприятие Стритера «самым реалистичным и дорогим зрелищем, когда-либо созданным для развлечения американской публики».
Мероприятие Стритера было настолько успешным, что бизнесмены, в том числе Уильям Краш, быстро запланировали новые железнодорожные аварии. Большинство этих событий будет проходить по очень похожему шаблону. Организаторы проложат участок пути для двух локомотивов. Эта трасса будет иметь длину от 800 метров до 1,5 километров. Два старых поезда ставились лицом друг к другу по обеим сторонам пути.
Мероприятие Стритера было настолько успешным, что бизнесмены, в том числе Уильям Краш, быстро запланировали новые железнодорожные аварии. Большинство этих событий будет проходить по очень похожему шаблону. Организаторы проложат участок пути для двух локомотивов. Эта трасса будет иметь длину от 800 метров до 1,5 километров. Два старых поезда ставились лицом друг к другу по обеим сторонам пути.
Обычно для постановки крушения нанимали двух инженеров, которые ждали сигнала от организатора мероприятия. После того, как был дан сигнал, инженеры оттягивали дроссель как можно дальше, чтобы разогнать поезд до максимально возможной скорости. Инженеры прыгали с локомотивов, прежде чем они врезались друг в друга.
Уильям Джордж Краш, пожалуй, самый известный мастер организации железнодорожных аварий, но позлнее многие люди пошли по его стопам. Человек по имени Джо Коннелли организовал не менее 70 железнодорожных аварий в период с 1896 по 1932 год. За это время он уничтожил более 146 локомотивов, за что получил прозвище «Лобовой Джо».
Уильям Джордж Краш, пожалуй, самый известный мастер организации железнодорожных аварий, но позлнее многие люди пошли по его стопам. Человек по имени Джо Коннелли организовал не менее 70 железнодорожных аварий в период с 1896 по 1932 год. За это время он уничтожил более 146 локомотивов, за что получил прозвище «Лобовой Джо».
Странное увлечение Америки крушениями поездов начало сходить на нет в 1930-х годах. Снижение произошло в основном из-за Великой депрессии. У людей больше не было денег, чтобы платить за просмотр аварий, а крушение локомотивов считалось расточительством. В 1932 году "Лобовой Джо" инсценировал свое последнее крушение поезда на ярмарке штата Айова. По слухам, после показа Джозеф Коннолли пробормотал: «Ну вот и все», - и ушел. Последнее инсценированное крушение поезда для всеобщего обозрения произошло в 1935 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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