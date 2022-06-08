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Крушение поезда - любимое представление американцев

Крушение поезда - любимое представление американцев

Автор:
08 июня 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: авария   америка   история   крушение поезда   представление   странные люди   факты   хобби   
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Иметь хобби очень важно, ведь это отличный способ расслабиться и отвлечься от повседневных стрессов. Однако в течение почти четырех десятков лет у людей по всей Америке было очень странное хобби, которое, кажется, не очень расслабляет. Они любили смотреть инсценированные крушения поездов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авария   америка   история   крушение поезда   представление   странные люди   факты   хобби   
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Алекс Крайчек Полчаса назад
Краш-тест.
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25k
SerGProS 7 минут назад
Он паровоз свой разгоняет,
А стук колес сильней, сильней.
Эх, я на этом перегоне
Свою машину разгоню,
Все регуляторы открою,
Рычаг сильнее оттяну. ©
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78k
parallax 7 минут назад
Чтобы оттянуть дроссель локомотива, требовалось нанять инженеров?
Пилять, а для того чтобы придумать механическое устройство, заменяющее инженеров, надо было нанять простого механика.
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