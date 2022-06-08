Крушение поезда - любимое представление американцев

Обычно для постановки крушения нанимали двух инженеров, которые ждали сигнала от организатора мероприятия. После того, как был дан сигнал, инженеры оттягивали дроссель как можно дальше, чтобы разогнать поезд до максимально возможной скорости. Инженеры прыгали с локомотивов, прежде чем они врезались друг в друга.

Уильям Джордж Краш, пожалуй, самый известный мастер организации железнодорожных аварий, но позлнее многие люди пошли по его стопам. Человек по имени Джо Коннелли организовал не менее 70 железнодорожных аварий в период с 1896 по 1932 год. За это время он уничтожил более 146 локомотивов, за что получил прозвище «Лобовой Джо».