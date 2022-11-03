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Сообщество Мошенничество 113 постов • 23 подписчика подписаться
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Мошенники. Новый манёвр

Мошенники. Новый манёвр

Автор:
03 ноября 2022 09:13
Сообщество : Мошенничество
Метки: Автосервис Мошенники   авто   история   факты   
774
1
Звонят мне тут вчера..

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Метки: Автосервис Мошенники   авто   история   факты   
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10  комментариев
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1k
ChePaev 2 часа назад
а номер машины спросить не судьба было? Любой владелец номер своей машины всегда скажет.
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9k
Игорь 51 минуту назад
как он машину сразу не отдал?
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5k
fin4all Час назад
Надо отдать должное, попытка красивая. Чуть больше креатива и будет более эффективная.
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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
не хера не понял )))
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15k
Колька Валеркин сын Час назад
Кота с лампой в студию!
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Сергей

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