Мошенники. Новый манёвр

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Звонят мне тут вчера..
Работаю в автосервисе. Пара авто-висяки, телефоны владельцев с ключами на гвоздиках. Телефон звонит, компьютер, бухгалтерия, механы мучают голову Башка занята на 100% , но не разрывается еще. Всё как положено, как обычно.
Звонок. Тон нагловатый, напористый.
- Алло, я машину вчера оставлял. Чё там ?
- Какую?
-Ну, какую ??? Свою !
- Сонату что ли?
- Да, че там с ней? Денег сколько ? Не готова еще ? Почему ?
Даю расклад. Напористо начинает торговаться, мучать мозг и тд..
Далее.
- Я с какого номера вчера звонил ? Я тут телефон потерял, к салону подхожу , симку восстанавливать. Номер мой продиктуй пжлст.
Ну а мы что-люди добрые.. Иду к гвоздику, диктую. Через 3 сек. звонит чувак с продиктованного номера, и говорит- какая нахрен предоплата за запчасти на карту??
Мы же по факту договаривались ?
Короче, офигели мы оба!
Будьте бдительны ! Всем удачи !
Звонок. Тон нагловатый, напористый.
- Алло, я машину вчера оставлял. Чё там ?
- Какую?
-Ну, какую ??? Свою !
- Сонату что ли?
- Да, че там с ней? Денег сколько ? Не готова еще ? Почему ?
Даю расклад. Напористо начинает торговаться, мучать мозг и тд..
Далее.
- Я с какого номера вчера звонил ? Я тут телефон потерял, к салону подхожу , симку восстанавливать. Номер мой продиктуй пжлст.
Ну а мы что-люди добрые.. Иду к гвоздику, диктую. Через 3 сек. звонит чувак с продиктованного номера, и говорит- какая нахрен предоплата за запчасти на карту??
Мы же по факту договаривались ?
Короче, офигели мы оба!
Будьте бдительны ! Всем удачи !
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Метки: Автосервис Мошенники авто история факты
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