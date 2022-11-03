Мошенники. Новый манёвр

Работаю в автосервисе. Пара авто-висяки, телефоны владельцев с ключами на гвоздиках. Телефон звонит, компьютер, бухгалтерия, механы мучают голову Башка занята на 100% , но не разрывается еще. Всё как положено, как обычно.

Звонок. Тон нагловатый, напористый.

- Алло, я машину вчера оставлял. Чё там ?

- Какую?

-Ну, какую ??? Свою !

- Сонату что ли?

- Да, че там с ней? Денег сколько ? Не готова еще ? Почему ?

Даю расклад. Напористо начинает торговаться, мучать мозг и тд..

Далее.

- Я с какого номера вчера звонил ? Я тут телефон потерял, к салону подхожу , симку восстанавливать. Номер мой продиктуй пжлст.

Ну а мы что-люди добрые.. Иду к гвоздику, диктую. Через 3 сек. звонит чувак с продиктованного номера, и говорит- какая нахрен предоплата за запчасти на карту??

Мы же по факту договаривались ?

Короче, офигели мы оба!

Будьте бдительны ! Всем удачи !