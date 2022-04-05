Мужчина купил Ferrari и попал в аварию, проехав на нем пару километров от дилерского центра

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Это редкость, когда люди устраивают первоапрельские розыгрыши сами над собой, но это именно то, что сделал владелец новенького Ferrari из Великобритании, когда он разбил свой 488 GTB всего в трёх километрах от дилерского центра.
Владельцы суперкаров часто переоценивают свое водительское мастерство: недостаток опыта может проявить себя уже на первых же километрах. Так произошло с британцем, купившим Ferrari 488 GTB. 1 апреля оказалось неудачным днем для такого приобретения.
По данным полиции города Дерби, автомобилист приобрел эту машину утром в пятницу и успел проехать от дилерского центра всего чуть более 3 км. Буквально через несколько минут произошло ДТП.
К счастью, никто, кроме автомобиля, не пострадал.
По данным полиции города Дерби, автомобилист приобрел эту машину утром в пятницу и успел проехать от дилерского центра всего чуть более 3 км. Буквально через несколько минут произошло ДТП.
К счастью, никто, кроме автомобиля, не пострадал.
Разбиты бампер, фары и крышка переднего багажника. Двигатель у этой среднемоторной машины — за спинками кресел, так что силовой агрегат в целости. Но ремонт все равно будет очень дорогим, особенно с учетом того, что это не базовая версия, а модификация с пакетом Carbon — у такого суперкара много элементов из углеволокна.
Экземпляр был не новым, хотя весьма свежим: этот Ferrari 488 GTB 2017 года успел в своей жизни сменить двух владельцев, но на его одометре лишь 21 565 км. И состояние до вчерашнего дня было идеальным.
Экземпляр был не новым, хотя весьма свежим: этот Ferrari 488 GTB 2017 года успел в своей жизни сменить двух владельцев, но на его одометре лишь 21 565 км. И состояние до вчерашнего дня было идеальным.
Возможности такого автомобиля действительно требуют особых навыков вождения. Мотор V8 объемом 3,9 л с двумя турбинами выдает 669 лошадиных сил, что позволяет набирать 330 км /ч, а скорость в 96 км/ч достигается за 3 секунды.
Эта модель была названа изданием Top Gear суперкаром года в 2015 году.
Эта модель была названа изданием Top Gear суперкаром года в 2015 году.
Источник:
АНТИФИШКИ
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