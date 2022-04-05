Мужчина купил Ferrari и попал в аварию, проехав на нем пару километров от дилерского центра

Разбиты бампер, фары и крышка переднего багажника. Двигатель у этой среднемоторной машины — за спинками кресел, так что силовой агрегат в целости. Но ремонт все равно будет очень дорогим, особенно с учетом того, что это не базовая версия, а модификация с пакетом Carbon — у такого суперкара много элементов из углеволокна.



Экземпляр был не новым, хотя весьма свежим: этот Ferrari 488 GTB 2017 года успел в своей жизни сменить двух владельцев, но на его одометре лишь 21 565 км. И состояние до вчерашнего дня было идеальным.