FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Автомир 9372 поста • 762 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Мужчина купил Ferrari и попал в аварию, проехав на нем пару километров от дилерского центра

Мужчина купил Ferrari и попал в аварию, проехав на нем пару километров от дилерского центра (3 фото)

Автор:
05 апреля 2022 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   аварии   авто   авто аварии   дтп   неудача   спорткар   суперкар   
109
3
Это редкость, когда люди устраивают первоапрельские розыгрыши сами над собой, но это именно то, что сделал владелец новенького Ferrari из Великобритании, когда он разбил свой 488 GTB всего в трёх километрах от дилерского центра.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Ferrari   аварии   авто   авто аварии   дтп   неудача   спорткар   суперкар   
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Мойша 15 минут назад
Грубо сказать о водиле: не можешь срать - не мучай жопу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Иван 9 минут назад
Лошара!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
zaMKADpride

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

339695



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Братья Стругацкие: два человека - один писатель
2
56
Братья Стругацкие: два человека - один писатель
15 причудливых ситуаций, в которые очень сложно поверить
2
13
15 причудливых ситуаций, в которые очень сложно поверить
Набирающие популярность в сообществах
Знаменитые эпилептики прошлого и настоящего
0
1
Знаменитые эпилептики прошлого и настоящего
Что стало причиной традиции использования на Западе двойных имён?
0
18
Что стало причиной традиции использования на Западе двойных имён?
Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото)
Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Запомните
3
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#мир#история#факты#интересное#девушки#Разное#авто аварии#красота#фотографии
#прикол#интересно#Ватермарк#картинки#люди#дтп#подборка#автомир#забавно#молодость
#фото#животные#позитив#Приколы#автомобили#милота#аварии#Украина#СССР#собака

На что жалуетесь?

Вернуться