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Столкновение «Мерседеса» с «Крузаком» в Москве

Столкновение «Мерседеса» с «Крузаком» в Москве

Автор:
20 мая 2022 11:17
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
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На проспекте Вернадского водитель «Мерседеса» запутался в светофоре и попытался повернуть на дублёр, проехав на красный свет. Задуманное не позволил осуществить выехавший наперерез «Крузак».

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Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
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8  комментариев
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20k
SolomonA 3 часа назад
Водитель Мерса увидел радужный экран впереди, и решил, что это его вызывают...
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2k
АлексЮстасу 17 минут назад
На мерседесе - запутался? Они, чаще всего, правила не соблюдают, потому что их не знают. Как можно в этом запутаться? Тупо дуванул нашару.
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6k
Борис Карабанов Час назад
Я, типа, не понял, а "Запорожец"-то где?
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20k
BiZ 2 часа назад
запутался в светофоре
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350
Fisher1979 2 часа назад
Его день был в среду день Пи@орасов, он попутал.
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27k
Vazari 2 часа назад
Кто-нибудь писал уже про радужный экран?
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