Столкновение «Мерседеса» с «Крузаком» в Москве

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На проспекте Вернадского водитель «Мерседеса» запутался в светофоре и попытался повернуть на дублёр, проехав на красный свет. Задуманное не позволил осуществить выехавший наперерез «Крузак».
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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