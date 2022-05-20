Столкновение «Мерседеса» с «Крузаком» в Москве

Один день из жизни сортировщицы мусора

В Воронеже водитель «Тойоты» летел на красный и протаранил «Ниссан»

Авария дня. В Нижнем Тагиле велосипедист проехал на «красный» и попал под машину

Авария дня. Внимание, превышение скоростного режима!

Авария дня. В Москве водитель сбил женщину и коляску с ребёнком

Прерванный полёт «Мерседеса» по полосе для общественного транспорта в Чебоксарах