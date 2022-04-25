FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Аварии 5519 постов • 502 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Прерванный полёт «Мерседеса» по полосе для общественного транспорта в Чебоксарах

Прерванный полёт «Мерседеса» по полосе для общественного транспорта в Чебоксарах

Автор:
25 апреля 2022 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   маршрутка   
711
7
1
Водитель микроавтобуса решил перестроиться на полосу для общественного транспорта, но в этот момент там летел тонированный старенький Mercedes-Benz CLS.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   маршрутка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Inter 2 часа назад
самое печальное, но в ДТП виноват будет маршрутчик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
АлексЮстасу 20 секунд назад
Даже если газелист виноват, а он, скорее, виноват, чем нет, меринам нейух пылить по полосам, предназначенным для общественного транспорта. А то, ишь ты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
eutace 13 минут назад
обоюдка, так как оба нарушили ПДД
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Григорий Водениктов 51 минуту назад
фишки стали ютубом?! только функция плюс, минус исчез?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
lex lemin 2 часа назад
Жаль фото дегенератов не выкладывают, страна должна знать героев в лицо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

344235



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Театр "Современник" удалил информацию о Хаматовой, прослужившей в нём 20 лет
Театр "Современник" удалил информацию о Хаматовой, прослужившей в нём 20 лет
«Верка Сердючка» планирует прогуляться у Кремля
«Верка Сердючка» планирует прогуляться у Кремля
Набирающие популярность в сообществах
От Горбунка до Росинанта: самые знаменитые лошади мира литературы
От Горбунка до Росинанта: самые знаменитые лошади мира литературы
В Ижевске напротив центральной мечети таксист сбил девушку
В Ижевске напротив центральной мечети таксист сбил девушку
Необычные NFT-проекты, на которых заработали миллионы долларов
Необычные NFT-проекты, на которых заработали миллионы долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
А по приходу домой слушаем сказочку " Протри поросёнка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Россия#в мире#Приколы#прикол#Китай#Разное#Япония#работа
#интересно#Юмор#факты#страна#мир#животные#позитив#подборка#кино#интересное
#картинки#история#фотографии#новости#СССР#Жизнь#США#Украина#птицы#фильм
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото) «Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото) Авария дня. Водитель омской маршрутки натворил серьёзных дел Авария дня. Водитель омской маршрутки натворил серьёзных дел Авария дня. В Кирове в ДТП с автобусом погибли две молодые девушки Авария дня. В Кирове в ДТП с автобусом погибли две молодые девушки Авария дня. Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП в Чувашии Авария дня. Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП в Чувашии Авария дня. В Йошкар-Оле Mercedes опрокинулся на бок после столкновения с Audi Авария дня. В Йошкар-Оле Mercedes опрокинулся на бок после столкновения с Audi Столб-защитник: в Калининграде автомобиль вылетел на тротуар Столб-защитник: в Калининграде автомобиль вылетел на тротуар

На что жалуетесь?

Вернуться