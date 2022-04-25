Прерванный полёт «Мерседеса» по полосе для общественного транспорта в Чебоксарах

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Водитель микроавтобуса решил перестроиться на полосу для общественного транспорта, но в этот момент там летел тонированный старенький Mercedes-Benz CLS.
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АНТИФИШКИ
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