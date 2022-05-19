FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Аварии 5586 постов • 504 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Сказочный торопыга на «Ниве»: в Санкт-Петербурге водитель влетел в реанимобиль

Сказочный торопыга на «Ниве»: в Санкт-Петербурге водитель влетел в реанимобиль

Автор:
19 мая 2022 10:58
Сообщество : Аварии
Метки: Скорая   аварии   авто   видео   дтп   нива   скорая помощь   спецсигнал   
208
1
2
На севере Санкт-Петербурга самый "умный" водитель «Нивы» пристроился за реанимобилем с включёнными световыми и звуковыми сигналами. В какой-то момент медикам пришлось резко затормозить и водитель «Нивы» не смог избежать столкновения.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Скорая   аварии   авто   видео   дтп   нива   скорая помощь   спецсигнал   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Б.Касторский 51 минуту назад
Конечно на Ниве редкостный мудак. Но и маневры Мерседеса так себе. Перестраиваться перед мигалкой? Не скажу, что есть его вина. Но всё равно спорно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

718642



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы
«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы
Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать
Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать
Набирающие популярность в сообществах
Существует ли время? Если нет, то нет и будущего, ради которого мы все живём? Ответы не так очевидны
Существует ли время? Если нет, то нет и будущего, ради которого мы все живём? Ответы...
Связь Европы и Америки через океан. Как был проложен Трансатлантический телеграфный кабель
Связь Европы и Америки через океан. Как был проложен Трансатлантический телеграфный кабель
Один день из жизни сортировщицы мусора
Один день из жизни сортировщицы мусора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Ватермарк#факты#забавно#дтп#Реакция#дети#природа#сарказм
#Юмор#прикол#интересное#подборка#фотографии#кино#Россия#авто аварии#кошка#удивительно
#интересно#в мире#люди#история#автомобили#шоу бизнес#аварии#автомир#милота#Разное
Русские мужчины глазами иностранок: отзывы с англоязычных блогов и форумов Русские мужчины глазами иностранок: отзывы с англоязычных блогов и форумов ДТП с автомобилем скорой помощи в Челябинске: пациент влетел в лобовое стекло "ГАЗели" ДТП с автомобилем скорой помощи в Челябинске: пациент влетел в лобовое стекло "ГАЗели" Авария дня. ДТП с машиной скорой помощи в Екатеринбурге, в котором пострадал пешеход Авария дня. ДТП с машиной скорой помощи в Екатеринбурге, в котором пострадал пешеход ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Рязани ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Рязани В центре Омска реанимобиль с включенными спецсигналами попал в ДТП В центре Омска реанимобиль с включенными спецсигналами попал в ДТП Водитель скорой помощи спешил на вызов и устроил ДТП в Рязани Водитель скорой помощи спешил на вызов и устроил ДТП в Рязани

На что жалуетесь?

Вернуться