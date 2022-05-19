Сказочный торопыга на «Ниве»: в Санкт-Петербурге водитель влетел в реанимобиль

208
1
2
На севере Санкт-Петербурга самый "умный" водитель «Нивы» пристроился за реанимобилем с включёнными световыми и звуковыми сигналами. В какой-то момент медикам пришлось резко затормозить и водитель «Нивы» не смог избежать столкновения.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Видео с регистратора «скорой»
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. Массовое ДТП с участием скорой помощи в Казани
- Авария дня. ДТП с участием «скорой» в Волгоградской области
- Авария дня. ДТП с машиной скорой помощи в Екатеринбурге, в котором пострадал пешеход
- ДТП с автомобилем скорой помощи в Челябинске: пациент влетел в лобовое стекло "ГАЗели"
- В центре Омска реанимобиль с включенными спецсигналами попал в ДТП
Метки: Скорая аварии авто видео дтп нива скорая помощь спецсигнал
Новости партнёров