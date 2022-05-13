FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Автомир 9501 пост • 770 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Капсула времени 1985 года: редкий кабриолет Toyota Celica GT-S

Капсула времени 1985 года: редкий кабриолет Toyota Celica GT-S

Автор:
13 мая 2022 14:55
Сообщество : Автомир
Метки: Celica   Toyota   Toyota Celica   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   
399
18
Немногие автомобили от Toyota являются такими же знаковыми, как Celica. Взгляните на этот ухоженный редкий экземпляр с небольшим пробегом, который сейчас ищет нового владельца.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Celica   Toyota   Toyota Celica   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Ser 4 часа назад
Ээээээх была такая же Celica только не кабриолет!
Великолепный аппарат!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ZORRO 3 часа назад
Афигенная машина! что ж у нас такие заградительные пошлины и экологические классы?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Weber

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13859



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Женщинам нельзя ездить на переднем сиденье авто и выходить из дома вечером: ТОП-запретов от нового президента Туркменистана
Женщинам нельзя ездить на переднем сиденье авто и выходить из дома вечером:...
«Считает меня предательницей»: Овсянникова призналась, что мама теперь с ней не общается
«Считает меня предательницей»: Овсянникова призналась, что мама теперь с ней не общается
Набирающие популярность в сообществах
Игрушки, обладание которыми делало советского ребёнка крутым и счастливым
Игрушки, обладание которыми делало советского ребёнка крутым и счастливым
Ломкая веретеница: Как отличить ядовитую змею от доброй безногой ящерицы?
Ломкая веретеница: Как отличить ядовитую змею от доброй безногой ящерицы?
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Был пацан и нет пацана

Лучшие демотиваторы
Ну, допустим, ква

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#в мире#история#Ватермарк#дети#знаменитости#Разное#аварии#шоу бизнес
#Юмор#животные#интересное#автомобили#картинки#Приколы#кино#Жизнь#забавно#собака
#интересно#люди#подборка#факты#автомир#дтп#СССР#Россия#фотографии#новости
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн Японский янгтаймер Toyota Celica All-Trac Turbo 1988 Японский янгтаймер Toyota Celica All-Trac Turbo 1988 Ржавый De Tomaso Pantera выставлен на аукцион: можно ли его спасти? Ржавый De Tomaso Pantera выставлен на аукцион: можно ли его спасти? 56-летний Toyota Land Cruiser после тщательной реставрации 56-летний Toyota Land Cruiser после тщательной реставрации Подарок любящей жены: Toyota Celica 1976 года за 62 000 долларов Подарок любящей жены: Toyota Celica 1976 года за 62 000 долларов Японский Mustang— Toyota Celica Первого поколения Японский Mustang— Toyota Celica Первого поколения

На что жалуетесь?

Вернуться