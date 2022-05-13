Капсула времени 1985 года: редкий кабриолет Toyota Celica GT-S

399
18
Немногие автомобили от Toyota являются такими же знаковыми, как Celica. Взгляните на этот ухоженный редкий экземпляр с небольшим пробегом, который сейчас ищет нового владельца.
В штате Миссури (США) выставили на продажу 37-летнюю Toyota Celica GT-S с мизерным пробегом 4590 миль (7387 километров). Речь идёт о кабриолете, сделанном калифорнийской фирмой American Sunroof Company в 1985 году. Двухдверка белого цвета прекрасно сохранилась: в салоне нет следов эксплуатации, а на кузове — коррозии и механических повреждений.
Toyota Celica третьего поколения выпускалась до 1985 года, то есть на продажу выставлен поздний экземпляр. Всего было собрано 4248 кабриолетов, так что автомобиль довольно редкий. Состояние идеальное: тканевый салон выглядит как новый, то же самое можно сказать о брезентовой крыше, моторном отсеке и кузове.
×
×
Поскольку речь идёт о версии GT-S, расширители колёсных арок и 14-дюймовые колёса входят в заводской пакет. У заднеприводного спорткара независимые подвески «по кругу», инжекторный 2,4-литровый атмосферный двигатель 22R-E (114 сил, 190 Нм) и 4-скоростной «автомат». Добавляет привлекательности автомобилю то, что с 1985 года у него был один владелец.
За пять дней до окончания торгов сделана 21 ставка, но пока цена составляет смешные 17 тысяч долларов
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Японский Mustang— Toyota Celica Первого поколения
- Находка в сарае: невероятно редкий Maserati Mexico с 1987 года простоял без движения
- Подарок любящей жены: Toyota Celica 1976 года за 62 000 долларов
- 56-летний Toyota Land Cruiser после тщательной реставрации
- Ржавый De Tomaso Pantera выставлен на аукцион: можно ли его спасти?
Новости партнёров