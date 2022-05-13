Капсула времени 1985 года: редкий кабриолет Toyota Celica GT-S

Toyota Celica третьего поколения выпускалась до 1985 года, то есть на продажу выставлен поздний экземпляр. Всего было собрано 4248 кабриолетов, так что автомобиль довольно редкий. Состояние идеальное: тканевый салон выглядит как новый, то же самое можно сказать о брезентовой крыше, моторном отсеке и кузове.