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Наглый обочечник устроил ДТП и лишился номерных знаков

Наглый обочечник устроил ДТП и лишился номерных знаков

Автор:
04 мая 2022 15:15
Сообщество : Автомир
6267
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Дорожные активисты не позволяли автохамам ехать по обочине на Симферопольском шоссе и встретили интересного водителя "Фокуса". Он устроил ДТП и лишился номерных знаков.

Источник:

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39  комментариев
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38k
kalinser 10 часов назад
Почему сразу "наглый обочечник"?!
Наверное он просто боялся опоздать гей-парад!
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1k
Р Х 3 часа назад
Это ж каким надо быть долб@ебом, чтобы ехать на нелегальной машине и выеживаться
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14k
Алексей 3 часа назад
Про "обочечника-спешащего" все понятно.
Но закон не знает понятия "обочечник-наказующий" и по идее это видео служит доказательством нарушения красным Кайроном - его номера бы на видео хоть замазали.
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888
ezh28 3 часа назад
Вот она!!!!!
Народная слава для д@лбоеба!!!
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71
Алексей 4 часа назад
"Пахнет стекольщик оконной замазкой.
Обочечник пахнет банановой смазкой...
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642
Murych 4 часа назад
К парню своему спешил :).
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456
татьяна 4 часа назад
жаль,нельзя больше раза плюсануть..
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23k
MrGod 6 часов назад
Мда....сказать что дровосек дебил, это ни чего не сказать.....сказочный д*лба*б )))
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2k
Яков 7 часов назад
Ну почему так - если бородатый, то обязательно чмошник?
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45k
dima423 8 часов назад
Во дебил))
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6k
Владимир 8 часов назад
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23k
Михаил Сметанкин 8 часов назад
Т.е. этот придурок ехал на незарегистрированной тачке по обочине, и еще подрезая совершил ДТП, и его вообще по барабану, что дальше он на такси поедет? Без номеров-то его тачку на штрафстоянку увезут.
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5k
Голодный бурундук-шатун 8 часов назад
Ну торопился он к своему парню домой, ну бывает...
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1k
Motorola 9 часов назад
Мордатая мразь !
К тому же мудаковатый какой то ...
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 9 часов назад
Правило "ДДД": дай дорогу дураку!
Видишь на дороге неадекватного водителя - дай дорогу дураку. Рано или поздно он встретится со своим коллегой.
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108
Mrak OBOY ♚ Мрачный Жнец ♚ 8 часов назад
подрезают, бей подрезающего, ... лезут с обочины, черти от борта до борта... у меня машинка старая одной покраской больше одной меньше. да и гайцов ждать не приходится, европротокол или так наличкой если договорится.
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27k
Vazari 10 часов назад
Это называется д.о.л.б.о.е.б. в кубе. обочечник*учитель*нет регистрации. ))))) Была-бы хоть одна извилина в башке, крался-бы тихонечко в правом ряду)
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724
Иннoгeнтий 10 часов назад
Менты безсильны , только самосуд.!!!
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10k
кот базилий 10 часов назад
Быдло обыкновенное, вонючее.
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