Ё-моё
Наглый обочечник устроил ДТП и лишился номерных знаков
Дорожные активисты не позволяли автохамам ехать по обочине на Симферопольском шоссе и встретили интересного водителя "Фокуса". Он устроил ДТП и лишился номерных знаков.
Присутствует ненормативная лексика!
Дорожные активисты не позволяли автохамам ехать по обочине на Симферопольском шоссе и встретили интересного водителя "Фокуса". Он устроил ДТП и лишился номерных знаков.
2022-05-04T15:15:13+03:00
Источник:
Штраф за обочину и снятие номеров!
Дорожные активисты не позволяли автохамам ехать по обочине на Симферопольском шоссе и встретили интересного водителя "Фокуса". Он устроил ДТП и лишился номерных знаков.
2022-05-04T15:15:13+03:00
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
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Наверное он просто боялся опоздать гей-парад!
На голову в детстве уронила тупая алкашка мамаша, раз 70.
Но закон не знает понятия "обочечник-наказующий" и по идее это видео служит доказательством нарушения красным Кайроном - его номера бы на видео хоть замазали.
Народная слава для д@лбоеба!!!
Обочечник пахнет банановой смазкой...
вряд ли доживёшь до приезда скорой помощи. все пацаны войну прошли.
да даже в своём городе подойди к бородатым мотоциклистам...
К тому же мудаковатый какой то ...
Видишь на дороге неадекватного водителя - дай дорогу дураку. Рано или поздно он встретится со своим коллегой.
Из-за ДДД он только убеждается в безнаказанности и крутости.
Бороться с ними нужно, при возможности. Устраивать с ними ДТП или бои без правил на дороге это не выход, но вот если узаконят возможность отправлять видео с такими нарушениями в ГБДД, чтобы этим торопыгам прилетали штрафы то будет весьма эффективно.
ПС Бессильны
Очередной провокатор это)