Гнусный поступок: в Симферополе водитель «Лексуса» разбил женщине очки

Водитель «Лексуса» очень обиделся на то, что автомобилистка не позволила ему перестроиться в правый ряд. Догнав обидчицу он захотел с ней пообщаться, но ситуация вышла из-под контроля.

0 Женщина покрыла агрессора отборным матом, за что и получила пощёчину и сломанные очки.