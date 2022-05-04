Гнусный поступок: в Симферополе водитель «Лексуса» разбил женщине очки

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Водитель «Лексуса» очень обиделся на то, что автомобилистка не позволила ему перестроиться в правый ряд. Догнав обидчицу он захотел с ней пообщаться, но ситуация вышла из-под контроля.
Присутствует ненормативная лексика!
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АНТИФИШКИ
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аргументация простая: он меня ударил, я покачнулась (практически упала), машина поехала, он сам виновен в аварии
1.Хабалка держит дистанцию до впереди идущей машины, позволяющие перестроиться в ее ряд.
2.Увидев, что "лексус" пытается перестроиться-прибавила газу, чтобы тупо не пропустить.
3. Не впустив "лексус", как выясняется при прослушке, показала водителю "лексуса" "фак".
4. Ну и, за такой лексикон хабалка заслуживает посадке на кол-это и так ясно.
Ну не пустили тебя сейчас, пустят чуть позже.
Вылазить на "разборки" из-за этого это [мат] днище [мат] и поступок достойный только упоротого ауешника!
1. Рег держит дистанцию соблюдая Пдд.
2. Увидев урода решившего что самый умный и который хотел повернуть с левого ряда, продолжает ехать соблюдая Пдд.
3. На эмоциях показалу п_и_д_о_р_у фак, да это не совсем правильно, но эмоции есть эмоции.
4. Ну и с быдлом надо говорить на их языке, нормального они не понимают.
Вывод: ты не будь как водитель лексуса...