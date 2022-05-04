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Гнусный поступок: в Симферополе водитель «Лексуса» разбил женщине очки

Гнусный поступок: в Симферополе водитель «Лексуса» разбил женщине очки

Автор:
04 мая 2022 14:27
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   разборки на дороге   
3465
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Водитель «Лексуса» очень обиделся на то, что автомобилистка не позволила ему перестроиться в правый ряд. Догнав обидчицу он захотел с ней пообщаться, но ситуация вышла из-под контроля.

Источник:

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Метки: авто   автохам   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   разборки на дороге   
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27  комментариев
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1k
Bonefacius 9 часов назад
Пусть здесь и оправдывают поведение водителя хабалистой женщиной, но выходить на разборки из-за того что не пропустили? На мой взгляд это просто трусливая гнида, увидел что баба за рулем и решил выпендриться и самоутвердиться. Интересно, будь на ее месте стадо дагов на приоре, так же дерзко вышел бы отношения выяснять? Сомневаюсь. Такое быдло красуется исключительно перед заведомо слабыми.
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9k
Олег 10 минут назад
А есть видео где это чмо уже со слезками на бутылке извиняется?
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23k
Владимир 2 часа назад
Обоссать и сжечь чмошника
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6
Алекс 3 часа назад
бабы показывающие фак....ну, очень глупо выглядят!
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9k
*Сергей* 4 часа назад
Два сапога - пара…
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5k
Василий 5 часов назад
Свежий ролик. Не прошло и девяти лет!
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26k
Ashabad 6 часов назад
Ну, баба дура - это нормально. Но мужик - не мужик, а действительно у@бок. Поднять руку на женщину, прикрываясь блатными номерами - это именно что не мужик, а чмо.
Мужчина только тогда мужчина, когда он рядом с женщиной ведёт себя как мужчина.
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1k
Дмитрий 7 часов назад
Водителю в бубен (для профилактики), бабе права в жопу засунуть, пожизненно.
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1k
Motorola 9 часов назад
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1k
Сергей 11 часов назад
надо было педаль газа довануть...
аргументация простая: он меня ударил, я покачнулась (практически упала), машина поехала, он сам виновен в аварии
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35k
Рекламщик 11 часов назад
Баран!
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27k
Vazari 11 часов назад
А теперь рассмотрим ситуацию по фактам.
1.Хабалка держит дистанцию до впереди идущей машины, позволяющие перестроиться в ее ряд.
2.Увидев, что "лексус" пытается перестроиться-прибавила газу, чтобы тупо не пропустить.
3. Не впустив "лексус", как выясняется при прослушке, показала водителю "лексуса" "фак".
4. Ну и, за такой лексикон хабалка заслуживает посадке на кол-это и так ясно.
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122
deadDEVIL Vazari 6 часов назад
[мат] сколько [мат] обиженных в регионах живёт.
Ну не пустили тебя сейчас, пустят чуть позже.
Вылазить на "разборки" из-за этого это [мат] днище [мат] и поступок достойный только упоротого ауешника!
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