В Саратове мужчина проехал на Porsche по тротуару

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Местные жители не оценили перспективу быть задавленными под колесами иномарки, и мама с детьми сделала нарушителю замечание.
После этого дебошир выскочил из автомобиля и начал оскорблять женщину. Неадекват послал на три буквы очевидца за кадром, а со слов самой снимающей, мужчина также угрожал ей побоями.
В итоге отбивающая нападки женщина вызвала полицейских. Испугавшись, мигрант ретировался.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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О! настоящий мужчина , об этом подвиге еще своим внукам будешь рассказывать?
на 15 суток обезьяну, если не поумнеет то и на пару лет за рецедив
Чем больше будут проявляться последствия многонациональности пахнущей мочой и пловом на улицах наших городов, тем большее количество русских людей избавятся от морока, который мешает им вспомнить о том, что они Русские, и что они хозяева на своей земле.