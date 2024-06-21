FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 13133 поста • 863 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
В Саратове мужчина проехал на Porsche по тротуару

В Саратове мужчина проехал на Porsche по тротуару

Автор:
21 июня 2024 11:06
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Видео   авто   водитель   езда   конфликт   саратов   тротуар   
1738
1
1

Местные жители не оценили перспективу быть задавленными под колесами иномарки, и мама с детьми сделала нарушителю замечание.

После этого дебошир выскочил из автомобиля и начал оскорблять женщину. Неадекват послал на три буквы очевидца за кадром, а со слов самой снимающей, мужчина также угрожал ей побоями.


В итоге отбивающая нападки женщина вызвала полицейских. Испугавшись, мигрант ретировался.


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Porsche   Видео   авто   водитель   езда   конфликт   саратов   тротуар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Владимир Час назад
Хватит называть слабозадых овцеебов, мужчинами. Не оскорбляйте мужчин, мужчина никогда не будет орать на девушку с ребенком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
384
rus 11 минут назад
Молодец. Почувствовал себя альфа-самцом. От своей крути он наверно еще и возбудился и скорей поехал к своему парню зад подставлять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс 12 минут назад
чернильницы тут кактут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Corkscrew 15 минут назад
Так это не мужчина вовсе, а очередной любитель анального секса с парнокопытными в компании тявкающей подстилки-чернильницы с отродьем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
кот базилий 17 минут назад
Неее, вы че? На порше можно везде - машин дарагой, хазаин багатый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SmartCat101 23 минуты назад
ну и что ты выскочил то говно черножопое? на женчину накричать?
О! настоящий мужчина , об этом подвиге еще своим внукам будешь рассказывать?
на 15 суток обезьяну, если не поумнеет то и на пару лет за рецедив
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Aleksandr Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193
Андрей Полчаса назад
просто ублюдок на порше !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 Полчаса назад
Блин. Ну откуда у этих мразей деньги на такие авто? Овцетрах видно молодой достаточно и по интелекту можно понять, что такое крипта он не знает. Ну вот откуда? Всю жизнь работаешь и катаешся на поддержанной иномарке. Ладно плюс, что у нас в Литве они не дорогие. Но поршак этот +- 100000 европейских рублей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
geminisf Полчаса назад
Ни одного мужчины в кадре.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Мотыль ВС Полчаса назад
Продажная чернильница, сука
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Robin Hood Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Дмитрий 36 минут назад
Ти меня оскорбила тем, что сказала мине, что "за чем я езжу по тратуару?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76
elemuss 44 минуты назад
До людей этим существам еще многие тысячи лет эволюции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
ALEX 47 минут назад
не мужик, а петух горластый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DuckTales 58 минут назад
Хорошо живут мигранты однако
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Risting DuckTales Полчаса назад
интересно откуда у него столько денег на дорогую машину....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Отвратительный Мужик Час назад
Уже даже сил нет это комментировать. Хочется брать в руки оружие и валить .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Rus77 Час назад
В Саратове абу-нацист культурно обогатил местных жителей своими древними и красивыми обычаями.
Чем больше будут проявляться последствия многонациональности пахнущей мочой и пловом на улицах наших городов, тем большее количество русских людей избавятся от морока, который мешает им вспомнить о том, что они Русские, и что они хозяева на своей земле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3643 поста (3477 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

923009



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
Набирающие популярность в сообществах
Салман Рушди — писатель, заочно приговоренный к смерти аятоллой Хомейни⁠⁠
Салман Рушди — писатель, заочно приговоренный к смерти аятоллой Хомейни⁠⁠
Жуки завоевали Землю, развив собственную биохимическую лабораторию
Жуки завоевали Землю, развив собственную биохимическую лабораторию
Вперед за призами
Вперед за призами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#новости#история#полиция#фильм#США#Китай#машина
#люди#Прикол#кот#забавно#кошка#Россия#Еда#конфликт#Ynews#Пёс
#животные#Юмор#интересное#кино#факты#собака#СССР#криминал#задержание#достопримечательность
Вперед за призами Вперед за призами Момент жёсткого столкновения Porsche и OMODA в Кемерове Момент жёсткого столкновения Porsche и OMODA в Кемерове Porsche «выловленный» со дна Балтийского моря: интересная инсталляция от известного автопроизводителя Porsche «выловленный» со дна Балтийского моря: интересная инсталляция от известного... Компания Felten Motors разработала универсальный комплект для установки электромотора в классический автомобиль Компания Felten Motors разработала универсальный комплект для установки электромотора в... В Череповце женщина на «Порше» сбила девочку на пешеходном переходе В Череповце женщина на «Порше» сбила девочку на пешеходном переходе Посмотрите, как серийный 14-летний Porsche Cayenne покоряет экстремальное бездорожье в пустыне Мохаве Посмотрите, как серийный 14-летний Porsche Cayenne покоряет экстремальное бездорожье в пустыне...

На что жалуетесь?

Вернуться