В Саратове мужчина проехал на Porsche по тротуару

После этого дебошир выскочил из автомобиля и начал оскорблять женщину. Неадекват послал на три буквы очевидца за кадром, а со слов самой снимающей, мужчина также угрожал ей побоями.





В итоге отбивающая нападки женщина вызвала полицейских. Испугавшись, мигрант ретировался.





Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!