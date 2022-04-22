В Челябинской области водитель дважды переехал пенсионерку и даже не вызвал скорую

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В Озёрске 62-летний водитель "Приоры" сдавал назад и переехал пенсионерку. После этого мужчина отвёз бабушку домой и даже не вызвал скорую.
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На водителя возбуждены административные дела.
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АНТИФИШКИ
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Бабулю на СМЭю там по-любому тяжкие