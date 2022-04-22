В Челябинской области водитель дважды переехал пенсионерку и даже не вызвал скорую

Электрические пикапы Hummer и Rivian сравнили в заезде на четверть мили (видео)

Педальки перепутала: женщина на «Ауди» сбила двух детей на тротуаре

В Подольске водитель «Нивы» устроил ДТП, в котором пострадала девочка-пешеход

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Авария дня. В Екатеринбурге Matiz вылетел на тротуар, сбил пешеходов и врезался в магазин