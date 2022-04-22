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В Челябинской области водитель дважды переехал пенсионерку и даже не вызвал скорую

В Челябинской области водитель дважды переехал пенсионерку и даже не вызвал скорую

Автор:
22 апреля 2022 11:34
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   невнимательность   пешехода сбили   
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В Озёрске 62-летний водитель "Приоры" сдавал назад и переехал пенсионерку. После этого мужчина отвёз бабушку домой и даже не вызвал скорую.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   невнимательность   пешехода сбили   
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1  комментарий
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KOSTELLO 3 часа назад
Да тут чистая уголовка.
Бабулю на СМЭю там по-любому тяжкие
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Олег

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