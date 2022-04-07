История о том, как остаться без водительского удостоверения за одну минуту

1975
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В Санкт-Петербурге на перекрёстке Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов водитель «Киа» психанул и решил объехать стоящую перед ним «Шкоду».
Похоже, что автомобилист на «Шкоде» в последний момент включил левый поворотник и взбесил водителя «Киа».
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АНТИФИШКИ
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