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История о том, как остаться без водительского удостоверения за одну минуту

История о том, как остаться без водительского удостоверения за одну минуту (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2022 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   мелкое дтп   
1975
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В Санкт-Петербурге на перекрёстке Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов водитель «Киа» психанул и решил объехать стоящую перед ним «Шкоду».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   мелкое дтп   
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13  комментариев
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1k
Трям 2 часа назад
Запредельно нелепый маневр! На такое даже обезьяны не способны!
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6k
Sergey 17 минут назад
я вообще порой поражаюсь, люди не могут и минуты-две постоять на светофоре, все несутся куда то, лишь бы успеть...что за тупизм
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1k
arens-s 21 минуту назад
"Шкода" поехала на красный, возможно, чтобы не дать ему встать впереди себя. Вероятно, у них свара началась ещё раньше, но осталась за кадром.
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2k
lekha-fil 24 минуты назад
Взбесил? Таким слабонервным не место на дороге.
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6k
М С 48 минут назад
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13k
Александр 52 минуты назад
Похоже что на киа просто идиот, поехал на красный и шкода тут не при чём.
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44k
dima423 Час назад
мда...очень тупо)))
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3k
Максим Час назад
Хорошо хоть не расчлененка
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85
чахлик невмерущий Максим Час назад
Кто знает....Продолжения то нет!
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20k
Serg2001 2 часа назад
С такими нервами и мозгами надо в коляске ездить... по парку... вокруг ПНД... под присмотром санитаров.
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74
хитрый особист 2 часа назад
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Олег

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