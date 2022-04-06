Мгновенная карма за езду по встречным трамвайным путям в Санкт-Петербурге

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На Песочной набережной водитель кроссовера нарушил сильнее всех и попался на глаза инспектору ГИБДД.
Антон Койков: "Сколько оленей на видео, включая регистратор: там с трамвайных путей запрещен поворот..."
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Метки: Автоприкол ПДД авто видео встречка карма наказание нарушитель
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Ага, как сказала бы Гадя Петрович Хреново - "сильно нарушила..."
В КоАПП надо внести степень нарушения ПДД - "несильно", "сильно" и "с особым цинизмом".
И у автора странное представление о мгновенной карме. Сюда это ну никаким боком.
Ну ещё у них бывает акция - "не пропустил пешехода", когда нужно выполнить план по выписке штрафов. При этом им плевать - создал водитель помеху пешеходу или нет.