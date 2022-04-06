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Сообщество Автомир 9386 постов • 762 подписчика подписаться
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Мгновенная карма за езду по встречным трамвайным путям в Санкт-Петербурге

Мгновенная карма за езду по встречным трамвайным путям в Санкт-Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2022 12:12
Сообщество : Автомир
Метки: Автоприкол   ПДД   авто   видео   встречка   карма   наказание   нарушитель   
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На Песочной набережной водитель кроссовера нарушил сильнее всех и попался на глаза инспектору ГИБДД.

Источник:

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Метки: Автоприкол   ПДД   авто   видео   встречка   карма   наказание   нарушитель   
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10  комментариев
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15k
Booka1a 2 часа назад
"водитель кроссовера нарушил сильнее всех". цирк
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6k
Думай о хорошем! Минуту назад
там то и по попутным ехать запрещено
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8k
Лещ 10 минут назад
Там весь ряд на рельсах ПДД нарушает, в том числе и автор))
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1k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Со встречными путями понятно, а по путями в попутном направлении в этом случае разве можно ехать? Там и знаки полос есть и пути бордюром отделены!?
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10k
Мафусаил 52 минуты назад
Хана правам или 30тырам?
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−5
Thomsen 2 часа назад
<нарушил сильнее всех>

Ага, как сказала бы Гадя Петрович Хреново - "сильно нарушила..."
В КоАПП надо внести степень нарушения ПДД - "несильно", "сильно" и "с особым цинизмом".

И у автора странное представление о мгновенной карме. Сюда это ну никаким боком.
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Да уж. Гиббонам вообще пофиг на несоблюдающих установленную рядность - только встречниками занимаются, дармоеды.
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